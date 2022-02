Buscas são prejudicadas pelo rastro de destruição da chuva - AFP

Rio - Pelo segundo dia, equipes de resgate e voluntários procuravam desesperadamente, nesta quinta-feira, pessoas desaparecidas após as chuvas torrenciais que deixaram mais de 100 mortos na cidade de Petrópolis, Região Serrana do Rio , enquanto o tempo é cada vez mais curto e há risco de novos deslizamentos de terra e tempestades.

Os moradores continuam retirando lama e procurando os desaparecidos do temporal de terça-feira (15), que deixou um rastro de destruição nesta cidade do norte do Rio, depois da chuva mais intensa em 90 anos.



Na manhã desta quinta, eram inúmeras as casas reduzidas as escombros pela força das águas dos rios transbordados que arrastaram tudo em seu caminho. "Fui criado aqui, conheço todo o mundo. Vim para ajudar o pessoal (de resgate). É surreal. Infelizmente vai ser difícil encontrar alguém com vida. Como está tudo aqui, é praticamente impossível, mas pelo menos (temos) que entregar os corpos para que a família possa enterrá-los e ter sossego", declarou à AFP Luciano Gonçalves, um voluntário de 26 anos, coberto de lama e com uma enxada na mão, enquanto revira a terra.



"Temos que trabalhar com muita cautela, porque ainda tem muita área de risco", explicou, emocionado.



Outros, que perderam seus familiares, permaneciam sentados em frente às suas casas, com o olhar perdido em meio a tanta destruição.



O balanço de mortes foi atualizado nesta quinta-feira.



"Até agora, temos registro de 106 mortos. Há 24 resgatados com vida pelos bombeiros", informou a Defesa Civil da cidade serrana, que fica 68 km ao norte da capital do estado. As autoridades ainda não divulgaram oficialmente o número de desaparecidos, mas o Ministério Público disse, na noite de ontem, que 35 pessoas foram "cadastradas" como desaparecidas em seu serviço de localização.



O balanço dramático de vítimas continua a subir com o passar das horas, após o pior temporal dos últimos 90 anos ocorrido na tarde de terça-feira. As intensas chuvas causaram quase 300 deslizamentos de terra em vários pontos da cidade.



Cerca de 500 bombeiros retomaram as tarefas de resgate logo ao amanhecer, depois de pararem brevemente, durante a noite, devido ao solo instável.

Risco de chuva forte