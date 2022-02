Pastor Silas Malafaia - Reprodução

Publicado 17/02/2022 14:04

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) denunciou o pastor Silas Malafaia por discriminação e preconceito de identidade de gênero contra o vereador Thammy Miranda, que participou de uma campanha do Dia dos Pais, em 2020, para uma empresa de cosméticos.

fotogaleria

De acordo com o documento, “insatisfeito com o conteúdo da campanha publicitária, o denunciado, na qualidade de pastor de igreja evangélica e, portanto, com grande poder de influência sobre seus fiéis e demais devotos da prática religiosa cristã, realizou, em sua rede social uma postagem com conteúdo discriminatório. Silas Malafaia, com vontade livre, consciente e voluntária, praticou, induziu e incitou a discriminação e o preconceito de identidade de gênero ao realizar publicação no Instagram com o seguinte conteúdo: ' vamos boicotar a Natura! Coloca uma mulher para fazer papel de homem no Dia dos Pais. Uma afronta aos valores cristãos, somos a maioria! '”.