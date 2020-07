Pastor Silas Malafaia pede boicote a marca que colocou Thammy em campanha de Dia dos Pais

Rio - O pastor Silas Malafaia , de 61 anos, resolveu entrar na polêmica que envolve a campanha de Dia dos Pais de uma marca de produtos de beleza. O religioso pediu no Twitter, nesta terça-feira, um boicote a marca depois que esta escolheu Thammy Miranda, de 37, para estrelar sua campanha de Dia dos Pais.

Galeria de Fotos Thammy Miranda, Andressa Ferreira e Bento Reprodução de internet Thammy Miranda, Andressa Ferreira e Bento Reprodução de internet Thammy Miranda estrela campanha de Dia dos Pais de marca de cosméticos Reprodução Internet Silas Malafaia Reprodução/Facebook Silas Malafaia em vídeo sobre suspensão dos cultos presenciais Reprodução/Instagram Thammy Miranda posta fotos com filho Reprodução / Instagram Thammy Miranda posta fotos com filho Reprodução / Instagram Thammy Miranda e Andressa Ferreira e o pequeno Bento Reprodução Instagram Thammy Miranda postou foto com a família no Instagram Reprodução/ Instagram Andressa Ferreira e Thammy Ferreira Reprodução Internet Thammy Miranda e Andressa Ferreira Reprodução Internet Thammy Miranda mostra como ficou o quarto do filho Divulgação Thammy Miranda mostra como ficou o quarto do filho Divulgação Thammy Miranda e Andressa Ferreira estão esperando seu primeiro filho Larissa Henriques do Amaral Thammy Miranda aparece em ensaio com a esposa Andressa Brito Larissa Henriques do Amaral Thammy Miranda e Andressa Ferreira Reprodução de internet Pastor Silas Malafaia: Justiça manteve realização de cultos em meio à pandemia de coronavírus Reprodução/Facebook Silas Malafaia Reprodução/Facebook Jair Bolsonaro com o pastor Silas Malafaia em igreja na Penha Reprodução de Internet Silas Malafaia Divulgação

"Vamos boicotar a Natura. Coloca uma mulher para fazer papel de homem no Dia dos Pais. Uma afronta aos valores cristãos", escreveu Malafaia.

Thammy Miranda é um homem trans, casado com Andressa Ferreira, com quem teve o pequeno Bento através de fertilização in vitro. A escolha de Thammy já havia causado polêmica nas redes sociais na segunda-feira. Muitas pessoas se mostraram contra a campanha, mas muita gente também se mostrou a favor.

"O senhor também vai boicotar os pais que abandonam os filhos, os que mandam abortar?", perguntou uma pessoa a Silas Malafaia no Twitter. "O Thammy é mais pai que muitos por aí", disse outra pessoa.