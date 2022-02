Cenário da tragédia que aconteceu em Petrópolis - Carl de Souza / AFP

Rio - As aulas na rede estadual de ensino estão suspensas e um colégio foi transformado em abrigo para pessoas que perderam tudo e estão desalojadas após tragédia em Petrópolis , na Região Serrana do Rio. A Secretaria Estadual de Educação (Seeduc-RJ) informou que a rede possui 10 unidades escolares na cidade, atendendo 8.081 estudantes.

A Seeduc-RJ também disse que a Central de Recolhimento de Doações que estava funcionando no Colégio Estadual Rui Barbosa foi transferida para o Colégio Estadual Princesa Isabel, localizado na Rua General Rondon, s/n, no bairro Quitandinha. O local estava abrigando cerca de 30 famílias e fornecia refeições aos desabrigados e às equipes de resgate.

A pasta ainda informou que um dos colégios, o Ciep 137 Cecília Meireles, teve inundações em algumas partes de suas dependências.

A Polícia Civil informou que há mais de 130 desaparecimentos notificados. O Ministério Público, que criou uma força-tarefa para receber solicitações de desaparecidos, tem o cadastro de pelo menos 35 pessoas ainda não localizadas . Outras 24 foram resgatadas com vida. O município decretou Estado de Calamidade Pública e os militares seguem trabalhando. Há previsão de mais chuva para esta quinta-feira.

A região central de Petrópolis ficou completamente destruída. O temporal concentrou 259 milímetros de chuva em apenas seis horas , pouco mais do que era esperado para todo o mês de fevereiro inteiro. A maior incidência de deslizamento ocorreu nos bairros do Centro, Quitandinha, Caxambu, Alto da Serra e Castelânea.Por conta do alto número de vítimas, o Instituto Médico Legal (IML) está usando um caminhão frigorífico para transportar e armazenar os corpos . Diversos familiares se concentram próximos ao local para a identificação das vítimas.