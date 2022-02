Prefeito de Petrópolis faz visita ao Morro da Oficina, um dos pontos mais afetados na região de Petrópolis - Marco Pereira/Agência O Dia

Publicado 17/02/2022 15:29 | Atualizado 17/02/2022 15:37

Rio - O prefeito de Petrópolis Rubem Bomtempo considerou a tragédia que assolou pontos do município como um fenômeno natural, já que grande parte do solo que cedeu veio da mata, no ponto alto. Em entrevista ao Dia, nesta terça-feira, Bomtempo comentou sobre a estabilidade do Morro da Oficina, um dos pontos mais prejudicados pela chuva forte. "Foi um fenômeno que não fala muito com a situação que já existia aqui, né. Eu acho que foi um fenômeno natural que aconteceu aqui", disse.

Rubem Bomtempo garantiu que tem como prioridade retirar os corpos de pessoas que possam ter morrido soterradas pela lama e entulho. "Para essas pessoas que temos que estar dizendo que a gente [Prefeitura] está presente, a gente quer organizar a retirada dos corpos da melhor maneira possível. Queremos agilizar todo serviço para ganhar tempo e acolher cada família que perdeu seus entes queridos e garantir que eles possam futuramente receber o aluguel social e uma casa", disse.

Enterro das vítimas

O número de profissionais para exumação e sepultamento dos corpos de vítimas da tragédia na Região Serrana foi reforçado. O Cemitério do Centro da cidade também cavou novas covas rasas para conseguir suportar as demandas. A prefeitura de Petrópolis informou também que o cemitério foi afetado pelas chuvas, mas não houve grandes danos.

Foi descartado ainda a intenção de fazer enterro coletivo, em respeito a programação dos familiares.

Sepultamentos

Na quarta-feira (16), apenas o corpo de Evelyn Luiza Netto da Silva, de 11 anos, foi enterrado. Nesta quinta-feira, outros dez corpos estão previstos para serem sepultados. São das seguintes vítimas: Pablo Nunes Carvalho, Fábio Aniceto da Costa, Yasmin Eliseu Alves, Zilmar Batista Ramos, João Carlos de Melo Montes, Maria Clara Martins de Castro Souza, Eva Afonso da Silva, todos sem idade divulgada; Heloise Listenberg Rodrigues, de 2 anos, Gustavo Listenberg Rodrigues, de 5 anos e Debora Listenberg Moreira, de 22 anos.