'Petrópolis é uma cidade muito querida e todos nós sofremos muito com o que a gente está vendo', disse Paes - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 17/02/2022 15:34

“Desde a noite de terça-feira, me comuniquei não só com o governador Cláudio Castro, mas também com o prefeito Rubens Bomtempo, oferecendo todos os meios materiais e de recursos humanos da Prefeitura do Rio de Janeiro para ajudar. Inclusive, ontem mandei para o prefeito Rubens Bomtempo uma espécie de tropa de emergência que a Comlurb preparou para a eventualidade da necessidade de subir a Serra. Estamos prontos, assim que acionados para colocar quase 300 homens ajudando em Petrópolis”, afirmou o prefeito.

De acordo com Paes, ainda não houve pedido formal de ajuda por parte do município afetado e do Governo do Estado, mas o prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, já sinalizou que vai precisar, eventualmente, dos esforços da Geo-Rio, o órgão carioca responsável pela gestão do risco geológico-geotécnico.

“Ontem eu falei com o prefeito, e eventualmente ele disse que ia precisar da Geo-Rio um pouco mais para frente. Nós estamos inteiramente à disposição. Eu sei que o secretário (de Educação, Renan) Ferreirinha disse que tem disponibilidade de estoque de material escolar, nós temos essa coisa mais efetiva e rápida que é a Comlurb, a secretária de Saúde está a disposição. A cidade do Rio de Janeiro está à disposição e pronta para ajudar Petrópolis”, disse Paes, que voltou a lamentar a tragédia.

“Petrópolis é uma cidade que pertence a todos nós. Não só todos nós fluminenses, mas todos nós brasileiros. Petrópolis é uma cidade muito querida e todos nós sofremos muito com o que a gente está vendo que a população está passando por lá.”