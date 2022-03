Vacinação contra a COVID-19 continua neste feriado de Carnaval em Petrópolis - Divulgação

Vacinação contra a COVID-19 continua neste feriado de Carnaval em PetrópolisDivulgação

Publicado 01/03/2022 10:00

Petrópolis - Quem precisa tomar a vacina contra a COVID-19 precisa ficar atento ao horário de atendimento dos locais de vacinação, que estão funcionando em horário diferenciado, das 10h às 14h30. Desde a semana passada, quando a campanha foi retomada em Petrópolis, os horários dos polos de imunização foram alterados, de forma emergencial.

Devido ao estado de calamidade pública, não houve ponto facultativo e a campanha segue nesta terça (1) e quarta-feira (2). “Não decretamos o ponto facultativo e, por isso, estamos com as equipes completas e atuando normalmente nos pontos de vacinação. A intenção é acelerar a imunização das pessoas, que precisou ser interrompida por conta das fortes chuvas. Chegar ao fim dessa pandemia depende de todos nós”, disse o prefeito Rubens Bomtempo. O agendamento precisa ser feito no site da Prefeitura: https://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/

Para o secretário de Saúde, Marcus Curvelo, o momento é ideal para que a população coloque o calendário em dia, já que muitas pessoas estarão de folga no período. “Nossas equipes trabalharam incansavelmente para retomar, pois acreditamos na ciência e na importância da vacinação para sairmos da pandemia”, disse Curvelo.

Seis postos de vacinação estão em funcionamento: Centro de Saúde Coletiva (Rua Santos Dumont, no Centro), Drive-Thru de Itaipava (Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes), UBS Itaipava, UBS Posse, UBS Itamarati e Casa da Educação (Avenida Barão do Rio Branco, no Centro). Na terça-feira, estarão funcionando o Drive de Itaipava, o Centro de Saúde Coletiva e a UBS Itamarati. Neste, as doses serão aplicadas apenas no público acima de 12 anos. Na quarta-feira todos os outros pontos de vacinação reabrem normalmente, incluindo o Extra Quitandinha, sempre nesse horário de 10h as 14h30.

O Parque Municipal terá aplicações apenas para adultos. Já nos postos do Extra Quitandinha, Centro de Saúde Coletiva e UBS Itamarati serão atendidas pessoas (crianças, adultos e adolescentes) acima de seis anos. Na Casa da Educação, UBS Itaipava e UBS Posse, a vacinação será para crianças de cinco a 11 anos de idade.