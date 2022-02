Secretaria de Educação de Petrópolis - Divulgação/Ascom

Secretaria de Educação de PetrópolisDivulgação/Ascom

Publicado 28/02/2022 13:11

Petrópolis - Os atendimentos administrativos internos da Secretaria de Educação de Petrópolis e o Setor de Matrícula reabrem nesta quarta-feira (2), das 8h às 18h. O prédio da secretaria, localizado na Praça Visconde de Mauá (Praça da Águia), no Centro da Cidade foi afetado pelo temporal do dia 15 de fevereiro. Todo o primeiro andar do imóvel ficou alagado e quase todos os documentos e processos foram perdidos.

“O primeiro andar ficou com mais de um metro de água. Tivemos que fazer toda a limpeza e tentar recuperar os documentos e processos. Vamos conseguir reabrir o prédio para os atendimentos administrativos e também o atendimento ao público no Setor de Matrícula”, explicou a secretária de Educação, Adriana De Paula.

Como os espaços tiveram que ser reorganizados, os únicos setores que tiveram que ser realocados são do Protocolo e Recursos Humanos (RH). Eles irão funcionar temporariamente na Casa da Educação Visconde Mauá (na avenida Barão do Rio Branco, próximo ao Palácio de Cristal, no Centro da Cidade) também das 8h às 18h.