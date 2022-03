Cervejarias de Petrópolis se solidarizam com as vítimas da tragédia de 15 de fevereiro - Leonardo Guimaraes

Publicado 01/03/2022 14:31

Petrópolis - O Circuito Cervejeiro de Petrópolis, que conta com as cervejarias do entorno do Palácio de Cristal e coração do Centro Histórico de Petrópolis, estão retomando suas atividades e decidiram dar continuidade às ações solidárias iniciadas após a última tragédia na cidade.



Durante todo o mês de março, para toda conta acima de R$ 100,00 (Cem Reais), as cervejarias irão destinar 5% do valor total para doações e projetos para as famílias mais necessitadas.



Todas as cervejarias também irão plugar um barril de chope Summer da Cervejaria Dr. Duranz para, de alguma forma, ajudar esta integrante da Rota Cervejeira RJ que foi duramente atingida pelas chuvas.



Fazem parte desta ação as cervejarias Odin, Bohemia, Sampler, Duas Torres e Brewpoint.