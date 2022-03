Prefeitura empenha o efetivo de diferentes órgãos municipais para apoio necessário às buscas - Reprodução

Prefeitura empenha o efetivo de diferentes órgãos municipais para apoio necessário às buscasReprodução

Publicado 02/03/2022 18:28

Petrópolis - O Governo Municipal de Petrópolis continua dando suporte ao trabalho mantido pelo Corpo de Bombeiros para as buscas às vítimas das fortes chuvas do dia 15 de fevereiro. Nesta quarta-feira (2) os militares atuaram nas localidades do Morro da Oficina, Chácara Flora e ao longo do Rio Quitandinha, localidades onde procuram por cinco desaparecidos. De acordo com a Polícia Civil, cinco pessoas permanecem desaparecidas e até o momento, foram registados 232 óbitos, sendo 138 mulheres, 94 homens e 44 menores de idade.

A prefeitura empenha o efetivo de diferentes órgãos municipais para apoio necessário às buscas, como equipe para controle do trânsito e isolamento das áreas de trabalho, assim como a Defesa Civil que, dentro das suas atribuições, também oferece o suporte necessário. “Seguimos neste trabalho intenso de buscas aos desaparecidos e suporte necessário às pessoas afetadas pelas chuvas”, pontuou o prefeito Rubens Bomtempo, que tem acompanhado de perto o trabalho de todos os órgãos em trabalho conjunto no Gabinete Integrado de Gestão de Desastres.

Defesa Civil atua para o atendimento de mais de 3,8 mil ocorrências

Com o suporte de diferentes órgãos das esferas municipais, estaduais e federais, a Secretaria de Defesa Civil também reforça o trabalho de vistorias aos locais afetados. Desde o dia 15 de fevereiro, o órgão contabiliza mais de 3,8 mil ocorrências, das quais 3,2 são por deslizamentos. Até o momento, quase 2000 vistorias estão em andamento. “Estamos com um elevado número de registros de ocorrências e com as nossas equipes e de demais órgãos dedicados a realizar todos os atendimentos de forma célere”, destacou o secretário de Defesa Civil, o Tenente Coronel Gil Kempers.

Assistência Social segue no atendimento às pessoas em pontos de apoio da Prefeitura e locais voluntários

Até o momento, 1117 pessoas seguem recebendo o suporte da Secretaria de Assistência Social. O acolhimento da população afetada se distribui em pontos de apoio da Prefeitura, que são escolas públicas, hoje com 955 pessoas e locais estruturados de forma voluntária pelas comunidades, em igrejas, ONGs e demais entidades, que possuem 162 abrigados.

Ao todo são 34 locais, onde as pessoas recebem alimentação, suporte para a higiene pessoal, atendimento de assistência social, saúde, psicólogos, além de suporte de Agentes Comunitários e da Defesa Civil.

As equipes do Governo Municipal atuam por todas as estruturas verificando ainda os serviços sociais que podem ser destinados para cada grupo familiar. Todas as pessoas que precisaram recorrer aos pontos de apoio por terem perdido suas casas, terão direito ao aluguel social no valor de R$ 1 mil. Desabrigados têm prioridade e já foram cadastrados por equipes da Prefeitura.

Pontos de apoio em funcionamento no município:

Pontos administrados pela Prefeitura: Escola Germano Valente; E. M. Papa João Paulo; E.M. Dr. Rubens de Castro Bomtempo; E. M. Duque de Caxias; E.M. Joaquim Deister; E.M. Alto Independência; E. Rui Barbosa; E.M. Geraldo Ventura Dias; E. M. Maria Campos; E. M. Bom Jesus; E.M. Carlos Demiá; E. Nossa Sra. da Gloria; E. João Batista; E. Irmãs Oblatas; CEI Chiquinha Rolla; CEI Carolina Amorim; E.C. Santo Antônio; Paróquia Santo Antônio;

Pontos voluntários nas comunidades: 2ª Igreja Batista; Igreja Católica (Floresta); Igreja Assembleia de Deus Ministério Nação; Igreja Metodista (Instituto Wesleyana); Igreja Nova Jerusalém ; Igreja Batista do Quitandinha; Igreja Unção; Igreja Santíssima Trindade; Igreja Videira; Quadra Oswaldo Cruz – PSF; Associação Vila São Jose; Capela São Paulo Apóstolo; Salão do BNH do Sargento Boening; Ministério Profético; Clube Palmeiras.