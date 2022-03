Procon recebeu relatos de demora de até 3 horas para se conseguir atendimento na agência do banco Itaú - Divulgação/Ascom

Procon recebeu relatos de demora de até 3 horas para se conseguir atendimento na agência do banco ItaúDivulgação/Ascom

Publicado 04/03/2022 18:53

Petrópolis - O Procon Petrópolis cobrou melhorias ao banco Itaú em relação às longas filas registradas na agência da Rua Paulo Barbosa. A autarquia recebeu relatos de demora de até três horas para conseguir atendimento. As equipes foram ao local na quinta-feira (5) e fizeram uma reunião com representantes da empresa nesta sexta-feira (4).

“Fui com uma equipe ao local e constatamos cerca de 200 pessoas ao lado de fora da agência, aguardando atendimento”, afirmou o coordenador do Procon, Fafá Badia. No local, o Procon também ouviu relatos de que aquela seria a única unidade em funcionamento no Centro, devido ao alagamento que atingiu as outras.

Nesta sexta-feira, em reunião virtual, o Procon conseguiu também apoio da CPTrans para sinalização do local, para melhor organização das filas e do ponto de ônibus que fica na frente. Na segunda-feira (7), o órgão estará lá com unidade móvel, para observar se as preferências estão sendo respeitadas e a distribuição de senhas na fila.

“O desastre natural que atingiu a cidade e, por conseguinte, afetou as operações do banco, não o exime de responsabilidade em seguir atendendo a população com pessoal e equipamento suficiente”, afirmou Badia, lembrando que os bancos devem se atentar às legislações municipal e estadual sobre o tempo máximo para atendimento.