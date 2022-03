RO Digital: laudo técnico de vistoria da Defesa Civil pode ser solicitado pelo site da prefeitura | Petrópolis | O Dia

Prefeitura de Petrópolis criou o serviço de consulta para a checagem da liberação do laudo - Reprodução

Publicado 04/03/2022 17:07

Petrópolis - Os laudos técnicos das vistorias feitas em residências afetadas pela chuva do dia 15 de fevereiro, agora podem ser obtidos pela internet. Para agilizar o atendimento às pessoas que aguardam pelo documento do Registro de Ocorrência (RO) da Defesa Civil, a Prefeitura de Petrópolis criou o serviço de consulta para a checagem da liberação do laudo.

Basta acessar o site da Defesa Civil https://www.petropolis.rj.gov.br/dfc/, seguir para o campo RO Digital e, na sequência, informar o número do RO - código de cinco números fornecido no momento que se faz a solicitação de vistoria. Nesse ambiente já será informado se o laudo está liberado e caso positivo, basta seguir para o campo de solicitação do documento.

“Estamos em um momento que precisamos criar mecanismos que facilitem o acesso da população aos serviços públicos. Os laudos das vistorias estão entre as maiores demandas da população na situação que vivemos e precisamos agilizar o processo de obtenção do documento”, pontuou o prefeito Rubens Bomtempo.

No campo de solicitação, o requerente que ainda não tiver o cadastro no sistema, vai precisar preencher um breve formulário com os dados: nome completo, números dos documentos e imagens do CPF, Identidade e comprovante de residência, além de e-mail. Nesse campo o usuário vai criar uma senha para consulta ao sistema. Feito isso, será possível fazer acesso à área de solicitação do documento por meio digital.

Serviço pode ser acompanhado sem cidadão precisar se deslocar

A solicitação passará por análise da equipe técnica e não havendo pendências, o documento será disponibilizado para o usuário fazer o download. Pelo site, o solicitante pode acompanhar o andamento do pedido sem precisar se deslocar para a Defesa Civil. “O serviço on-line já estava em funcionamento e agora aprimoramos o sistema, criando a possibilidade de consulta para que a pessoa saiba se o laudo já está pronto e estando, basta fazer a solicitação que vai receber o documento para download em qualquer lugar, sem precisar se deslocar”, explica o secretário de Defesa Civil, o Tenente Coronel Gil Kempers.

O serviço do RO Digital é para as pessoas que já tiveram a vistoria da residência realizada e aguardam o laudo técnico. A disponibilização do documento pelo site visa facilitar o acesso ao documento.

Como solicitar a vistoria

Para solicitar a vistoria em residência nos locais afetados pela chuva ou em áreas que apresentem risco, a população deve ligar para os números 199 ou (24) 2246-9281 ou, buscar atendimento presencialmente na sede da secretaria, na Rua Buarque de Macedo, 128 – Morin.