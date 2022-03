Serviço está sendo oferecido gratuitamente pela empresa SAS Biotech - Divulgação/Ascom

Publicado 04/03/2022 18:01

Petrópolis - As escolas municipais que são pontos de apoio para as vítimas da chuva, além do Colégio Rui Barbosa estão passando por biodescontaminação. O trabalho começou nesta quinta (4) e segue até sexta-feira (4) em 15 pontos. A sede da Secretaria de Educação de Petrópolis, que teve o primeiro andar alagado pelo temporal, também vai passar pelo serviço, que está sendo oferecido, gratuitamente, pela empresa SAS Biotech.



“Toda essa tragédia que aconteceu com Petrópolis fez surgir uma onda de solidariedade. Só temos a agradecer a todas as pessoas, empresas e outras prefeituras que fizeram doações e ofereceram serviços para dar apoio às vítimas das chuvas e ajudar na recuperação da cidade”, disse a secretária de Educação, Adriana De Paula.



O gerente administrativo da SAS Biotech – filial Rio de Janeiro – Cristiano Ramos, explica que a biodescontaminação tem validade de 90 dias e que os produtos usados não são tóxicos, livrando o ambiente de vírus e bactérias. “Tínhamos que fazer algo pela cidade depois de toda essa tragédia. O objetivo é deixar um ambiente protegido para as famílias que estão aqui e pensando também no retorno das aulas”, comentou.



Na próxima semana, as unidades que passaram pela biodescontaminação vão receber o Selo Seu Ambiente Seguro SAS Biotech. “Também decidimos fazer o trabalho na secretaria porque soubemos que a unidade também foi muito afetada pelo temporal. Tudo é feito com segurança e depois de 20 minutos as pessoas podem retornar ao local onde o produto foi aplicado”, disse Cristiano Ramos.