Centros de Educação Infantil e escolas voltam às aulas 100% presenciais em PetrópolisReprodução
Nesta segunda-feira não reabrem as escolas que são pontos de abrigo para as famílias vítimas da chuva, as unidades que foram atingidas e tiveram danos provocados pelo temporal (deslizamentos ou alagamentos) e as escolas localizadas nas regiões atingidas pela chuva e que ainda serão vistoriadas pela Defesa Civil (DC).
“Me solidarizo com todas as famílias dos alunos vítimas da chuva e com os profissionais da Educação que perderam parentes e amigos e que ajudaram no socorro às vítimas e estão trabalhando nos pontos de abrigo da Prefeitura. Estamos passando por um momento muito difícil e é preciso planejar as ações, incluindo a volta às aulas, com responsabilidade”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.
A secretária de Educação, Adriana de Paula, fez reunião com as diretoras e agradeceu a todos os profissionais pela dedicação no atendimento nos pontos de abrigo. Ela explica que as unidades que vão reabrir na segunda-feira estão passando por limpeza e organização para receber os alunos. “A retomada das aulas está sendo toda elaborada para atender, de forma gradativa, todos os cerca de 39 mil alunos”, ressaltou. “A reposição das aulas também está sendo planejada. Essa reposição será feita para cumprir a carga horária letiva com estudos dirigidos e atividades complementares”, explicou a secretária.
LISTAGENS SUJEITAS A ALTERAÇÕES
Escolas que reabrem nesta segunda-feira (7):
1.E.M. ABELARDO DE LAMARE
2.E.M. BATAILLARD
3.E.M. LEONARDO BOFF
4.E.M. DOM PEDRO DE ALCÂNTARA
5.E.M. LUIZ CARLOS SOARES
6.E.M. GENERAL HEITOR BORGES
7.E.M. JOÃO KOPKE
8.E.M. ODETTE FONSECA
9.E.M. GOVERNADOR MARCELO ALENCAR
10.E.M. ROBERT KENNEDY
11.E.M. ROSALINA NICOLAY
12.E.M. EDUCAÇÃO ESPECIAL SANTOS DUMONT
13.E.M. SOROPTIMISTA
14.E.M. ANTÔNIO LEITE GARCIA
15.E.M. JORGE AMADO
16.E.M. LUCIA DE ALMEIDA BRAGA
17.E.M. MAGDALENA TAGLIAFERRO
18.E.M. MAJOR JÚLIO FREDERICO KOELER
19.E.M. MARIETA GONÇALVES
20.E.M. ODETE MONTEIRO
21.E.M. FÁBRICA DO SABER
22.E.M. PROFESSOR PAULO MONTE
23.E.M. ROSEMIRA CAVALCANTI
24.E.M. AMÉLIA ANTUNES RABELLO
25.E.M. AUGUSTO PUGNALONI
26.E.M. DARCY CORREIA DA VEIGA
27.E.M. DOUTOR PAULA BUARQUE
28.E.M. DOUTOR THEODORO MACHADO
29.E.M. ARNALDO DYCKERWOFF
30.E.M. CARLOS CANEDO
31.E.M. DOUTOR BARROS FRANCO
32.E.M. MAJOR THEÓFILO DE CARVALHO
33.E.M. TAQUARIL
34.E.M. BEATRIZ ZALESKI
35.E.M. JOSÉ DE LIMA
36.E.M. HILDEBRANDO DE CARVALHO
37.E.M OSWALDO COSTA FRIAS
38.E.MUNICIPALIZADA CARMEM NUNES MARTINS
39.E.MUNICIPALIZADA AVELINO DE CARVALHO
40.E.M. SALVADOR KLING
41.E.M. PREFEITO JAMIL SABRÁ
42.LICEU MUNICIPAL CARLOS CHAGAS FILHO
43.E.M. ANA MOHAMMAD
44.E.MUNICIPALIZADA ALMIRANTE TAMANDARÉ
45.E.MUNICIPALIZADA FREI ANICETO
46.E.MUNIPALIZADA PEDRO AMADO
47.E.MUNICIPALIZADA MARIA DA GLÓRIA
48.E.MUNICIPALIZADA SEBASTIÃO LACERDA
49.E.M. PROFESSOR FLÁVIO MACIEL
50.E.M. PAULO SALDANHA
51.E.M. PROFESSOR JOSEMAR CONTAGE
52.E.M. MONSENHOR CIRILO
53.E.M. AMÉRICO FERNANDES
54.E.M. MONSENHOR JOÃO DE DEUS RODRIGUES
55.E.M. DOM MANOEL PEDRO DA CUNHA CINTRA
56.E.M. JOHANN NOEL
57.E.MUNICIPALIZADA SANTA TEREZINHA
58.E.M. STEFAN ZWEIG
59.E.M. PAULO FREIRE
60.E.MUNICIPALIZADA HENRIQUES MORET
62.E.MUNICIPALIZADA CIEP MAESTRO GUERRA PEIXE
63.CENTRO DE ENSINO PROFESSOR DARCY RIBEIRO
64.CASA DA EDUCAÇÃO VISCONDE DE MAUÁ
65.CREI JOÃO PEDRO DE SOUZA ROSA
66.E.M. PROFESSOR NILTON SÃO THIAGO
67.COLÉGIO GUNNAR VINGREN
68.CREI ALINE DE SOUZA CORRÊA
69.CENTRO EDUCACIONAL COMUNIDADE SÃO JORGE
70.EDUCANDÁRIO TERRA SANTA
71.ESCOLA DOMÉSTICA NOSSA SENHORA DO AMPARO
72.ESCOLA MONSENHOR GENTIL
73.ESCOLA PAROQUIAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
74.ESCOLA PAROQUIAL NOSSA SENHORA DO CARMO
75.ESCOLA PAROQUIAL SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
76.ESCOLA SANTA LUIZA DE MARILLAC
77.ESCOLA SANTA MARIA GORETTI
78.ESCOLA SANTA RITA DE CÁSSIA
79.ESCOLA PAROQUIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
80.ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
81.ESCOLA SÃO JUDAS TADEU
82.ESCOLA PAROQUIAL SÃO PIO X
83.ESCOLA ANGLICANO DE ARARAS
84.COLÉGIO PADRE CORRÊA
85.ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
86.ESCOLA PAROQUIAL DA ALCOBAÇA
87.ESCOLA PAROQUIAL LOTEAMENTO SAMAMBAIA
88.ESCOLA PAROQUIAL SANTA BERNARDETE
89.ESCOLA SÃO GERALDO
90.ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL PADRE QUINHA
91.LICEU SÃO JOSÉ DE ITAIPAVA
92.ESCOLA SÃO JOSÉ DO CAETITU
93.E.M. FÊLIX WAN-ERVEN DE BARROS
94.CEI ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FAZENDA INGLESA
95.CEI CASA DA SOLIDARIEDADE NOSSA SENHORA APARECIDA
96.CEI LULU MONTEIRO DE CASTRO
97.CEI SÃO JOÃO BATISTA
98.CEI SÃO FRANCISCO DE ASSIS
99.CEI A SEMENTEIRA
100.CEI FREI LEÃO
101.CEI ANDRE VANZAN
102.CEI CRIANÇA DE SANTA EDWIGES
103.CEI CRIANÇA MOINHO PRETO
104.CEI IRMÃ DULCE
105.CEI VILA SÃO JOSÉ
106.CEI MARIA TEREZA KLING
107.CEI NOSSA SENHORA APARECIDA
108.CEI VISTA ALEGRE
109.CEI ALDEIA DA CRIANÇA
110.CEI DEA LUCIA CORDEIRO
111.CEI CAROLINA AMORIM
112.CEI IRMÃ SILVANA
113.CEI PROFESSORA SONIA REGINA SCUDESE DESSIMONI PINTO
114.CEI DONA ESPERANZA DE BOURBON DE ORLEANS E BRAGANÇA
115.CEI PREFEITO SÉRGIO FADEL
116.CEI ANDRÉ REBOUÇAS
117.CEI TERRA SANTA
118.CEI JORGE ROLANDO DA SILVA
119.CEI CARANGOLA
120.CEI CELIA LOBO PAULO
121.CEI LIONS CLUBE
122.CEI PROFESSORA GRAÇA COSTA
123.CEI ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
124.CEI LUIZ MARCHIORI
125.CEI MARLUCE SOUZA PESTANA
126.CEI OLIVIA MACHADO DA COSTA
127.CEI VILA IPANEMA
128.CEI VILA LEOPOLDINA
129.CEI CASA DA PAZ
130.CEI PRIMEIRA INFÂNCIA
131.CEI PROFESSORA DORA KILLER
132.CEI PROFESSORA PATRICIA FERREIRA E SILVA FREITAS
133.CEI ZILDA ARNS
134.CEI PROFESSORA DENISE BESSA DE OLIVA MAYA
135.CEI LOTA MACEDO DE SOARES
136.CEI IRINEU MARINHO
137.CEI OSWALDO CRUZ
138.CEI ANA CAROLINA TELLES
139.CEI JOSÉ GONÇALVES DA MOTTA
140.CEI SAGRADA FAMÍLIA
141.CEI PROFESSORA HERMÍNIA MATHEUS
142.CEI MONSENHOR PAULO ELIAS DAHER CHÉDIER
143.CEI DAGMAR ROLANDO DE OLIVEIRA
144.CEI PROFESSORA ANNA MARIA NARDI
145.CEI BOA VISTA
146.CEI NILO PEÇANHA
147.CEI ALTO INDEPENDÊNCIA
148.CEI SANTO ANTÔNIO AGOSTINHO
149.CEI SÃO CHARBEL
150.CEI SÃO FRANCISCO DE ASSIS
151.CEI SÃO JOSÉ DO ITAMARATI
152.CEI ESCOLA RECREAR
153.CRECHE-ESCOLA CASTELO SÃO MANOEL
154.CEI NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
155.CEI SÃO JUDAS TADEU
156.CEI SÃO JOSÉ DAS OBLATAS DE NAZARÉ
157.CEI MARLI SOARES FERREIRA NETTO
Escola que reabre na terça-feira (8)
1. E.M. ROTARY
Escolas que são pontos de abrigo:
1.E. M. PAPA JOÃO PAULO II
2.E. GERMANO VALENTE
3.E. RUBENS DE CASTRO BOMTEMPO
4.E. M. GERALDO VENTURA DIAS
5.E. M. DUQUE DE CAXIAS
6.E. PAROQUIAL BOM JESUS
7.E. M. ALTO INDEPENDÊNCIA
8.E. M. PROFESSOR JOAQUIM DEISTER
9.E. COMUNIDADES SANTO ANTÔNIO
10.E. M. MARIA CAMPOS
11.E. SÃO JOÃO BATISTA
12.E. PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
13.E. M. CARLOS DEMIA
14.CEI CHIQUINHA ROLLA
Escola com interdição:
1.E.M. VEREADOR JOSÉ FERNANDES DA SILVA
Escolas com interdição no entorno:
1.CEI ROSANGELA LEONARDO
2.CEI DEISE ELOY GOMES
3.CEI TIA ALICE
4.CEI PROFESSOR AUGUSTO MESCHICK
5.CEI ROMANO CANEVESE
6.E.M. CLEMENTE FERNANDES
Escolas que aguardam laudos da Defesa Civil:
1.LICEU MUNICIPAL CORDOLINO AMBRÓSIO
2.E.M. SENADOR MÁRIO MARTINS
3.ESCOLA SÃO CRISTÓVÃO
4. E.M. JANDIRA BORDIGNON
5.CEI INÊS BELARMINO DE SOUZA
6.CEI GIUSEPE NEVA VOLUNTEIRO
7.CEI PROFESSORA TINA GRAZINOLI
Escola em obra (alunos com atividades remotas):
1.ESCOLA MUNICIPAL CELINA SCHECHNER
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