Centros de Educação Infantil e escolas voltam às aulas 100% presenciais em PetrópolisReprodução

Publicado 05/03/2022 16:04

Petrópolis - As escolas da rede municipal de ensino de Petrópolis, que não foram atingidas pelo temporal do dia 15 de fevereiro, reabrem nesta segunda-feira (7) em horário normal. Cerca de 83% do quantitativo total das unidades, entre centros de Educação Infantil e escolas, voltam às aulas 100% presenciais e seguindo todos os protocolos de segurança da covid-19 estabelecidos pelo decreto municipal. Na terça-feira (8), retorna a Escola Municipal Rotary.



Nesta segunda-feira não reabrem as escolas que são pontos de abrigo para as famílias vítimas da chuva, as unidades que foram atingidas e tiveram danos provocados pelo temporal (deslizamentos ou alagamentos) e as escolas localizadas nas regiões atingidas pela chuva e que ainda serão vistoriadas pela Defesa Civil (DC).



“Me solidarizo com todas as famílias dos alunos vítimas da chuva e com os profissionais da Educação que perderam parentes e amigos e que ajudaram no socorro às vítimas e estão trabalhando nos pontos de abrigo da Prefeitura. Estamos passando por um momento muito difícil e é preciso planejar as ações, incluindo a volta às aulas, com responsabilidade”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



A secretária de Educação, Adriana de Paula, fez reunião com as diretoras e agradeceu a todos os profissionais pela dedicação no atendimento nos pontos de abrigo. Ela explica que as unidades que vão reabrir na segunda-feira estão passando por limpeza e organização para receber os alunos. “A retomada das aulas está sendo toda elaborada para atender, de forma gradativa, todos os cerca de 39 mil alunos”, ressaltou. “A reposição das aulas também está sendo planejada. Essa reposição será feita para cumprir a carga horária letiva com estudos dirigidos e atividades complementares”, explicou a secretária.



LISTAGENS SUJEITAS A ALTERAÇÕES



Escolas que reabrem nesta segunda-feira (7):

1.E.M. ABELARDO DE LAMARE

2.E.M. BATAILLARD

3.E.M. LEONARDO BOFF

4.E.M. DOM PEDRO DE ALCÂNTARA

5.E.M. LUIZ CARLOS SOARES

6.E.M. GENERAL HEITOR BORGES

7.E.M. JOÃO KOPKE

8.E.M. ODETTE FONSECA

9.E.M. GOVERNADOR MARCELO ALENCAR

10.E.M. ROBERT KENNEDY

11.E.M. ROSALINA NICOLAY

12.E.M. EDUCAÇÃO ESPECIAL SANTOS DUMONT

13.E.M. SOROPTIMISTA

14.E.M. ANTÔNIO LEITE GARCIA

15.E.M. JORGE AMADO

16.E.M. LUCIA DE ALMEIDA BRAGA

17.E.M. MAGDALENA TAGLIAFERRO

18.E.M. MAJOR JÚLIO FREDERICO KOELER

19.E.M. MARIETA GONÇALVES

20.E.M. ODETE MONTEIRO

21.E.M. FÁBRICA DO SABER

22.E.M. PROFESSOR PAULO MONTE

23.E.M. ROSEMIRA CAVALCANTI

24.E.M. AMÉLIA ANTUNES RABELLO

25.E.M. AUGUSTO PUGNALONI

26.E.M. DARCY CORREIA DA VEIGA

27.E.M. DOUTOR PAULA BUARQUE

28.E.M. DOUTOR THEODORO MACHADO

29.E.M. ARNALDO DYCKERWOFF

30.E.M. CARLOS CANEDO

31.E.M. DOUTOR BARROS FRANCO

32.E.M. MAJOR THEÓFILO DE CARVALHO

33.E.M. TAQUARIL

34.E.M. BEATRIZ ZALESKI

35.E.M. JOSÉ DE LIMA

36.E.M. HILDEBRANDO DE CARVALHO

37.E.M OSWALDO COSTA FRIAS

38.E.MUNICIPALIZADA CARMEM NUNES MARTINS

39.E.MUNICIPALIZADA AVELINO DE CARVALHO

40.E.M. SALVADOR KLING

41.E.M. PREFEITO JAMIL SABRÁ

42.LICEU MUNICIPAL CARLOS CHAGAS FILHO

43.E.M. ANA MOHAMMAD

44.E.MUNICIPALIZADA ALMIRANTE TAMANDARÉ

45.E.MUNICIPALIZADA FREI ANICETO

46.E.MUNIPALIZADA PEDRO AMADO

47.E.MUNICIPALIZADA MARIA DA GLÓRIA

48.E.MUNICIPALIZADA SEBASTIÃO LACERDA

49.E.M. PROFESSOR FLÁVIO MACIEL

50.E.M. PAULO SALDANHA

51.E.M. PROFESSOR JOSEMAR CONTAGE

52.E.M. MONSENHOR CIRILO

53.E.M. AMÉRICO FERNANDES

54.E.M. MONSENHOR JOÃO DE DEUS RODRIGUES

55.E.M. DOM MANOEL PEDRO DA CUNHA CINTRA

56.E.M. JOHANN NOEL

57.E.MUNICIPALIZADA SANTA TEREZINHA

58.E.M. STEFAN ZWEIG

59.E.M. PAULO FREIRE

60.E.MUNICIPALIZADA HENRIQUES MORET

61.E.MUNICIPALIZADA MOYSES FURTADO BRAVO

62.E.MUNICIPALIZADA CIEP MAESTRO GUERRA PEIXE

63.CENTRO DE ENSINO PROFESSOR DARCY RIBEIRO

64.CASA DA EDUCAÇÃO VISCONDE DE MAUÁ

65.CREI JOÃO PEDRO DE SOUZA ROSA

66.E.M. PROFESSOR NILTON SÃO THIAGO

67.COLÉGIO GUNNAR VINGREN

68.CREI ALINE DE SOUZA CORRÊA

69.CENTRO EDUCACIONAL COMUNIDADE SÃO JORGE

70.EDUCANDÁRIO TERRA SANTA

71.ESCOLA DOMÉSTICA NOSSA SENHORA DO AMPARO

72.ESCOLA MONSENHOR GENTIL

73.ESCOLA PAROQUIAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

74.ESCOLA PAROQUIAL NOSSA SENHORA DO CARMO

75.ESCOLA PAROQUIAL SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

76.ESCOLA SANTA LUIZA DE MARILLAC

77.ESCOLA SANTA MARIA GORETTI

78.ESCOLA SANTA RITA DE CÁSSIA

79.ESCOLA PAROQUIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

80.ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS

81.ESCOLA SÃO JUDAS TADEU

82.ESCOLA PAROQUIAL SÃO PIO X

83.ESCOLA ANGLICANO DE ARARAS

84.COLÉGIO PADRE CORRÊA

85.ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

86.ESCOLA PAROQUIAL DA ALCOBAÇA

87.ESCOLA PAROQUIAL LOTEAMENTO SAMAMBAIA

88.ESCOLA PAROQUIAL SANTA BERNARDETE

89.ESCOLA SÃO GERALDO

90.ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL PADRE QUINHA

91.LICEU SÃO JOSÉ DE ITAIPAVA

92.ESCOLA SÃO JOSÉ DO CAETITU

93.E.M. FÊLIX WAN-ERVEN DE BARROS

94.CEI ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FAZENDA INGLESA

95.CEI CASA DA SOLIDARIEDADE NOSSA SENHORA APARECIDA

96.CEI LULU MONTEIRO DE CASTRO

97.CEI SÃO JOÃO BATISTA

98.CEI SÃO FRANCISCO DE ASSIS

99.CEI A SEMENTEIRA

100.CEI FREI LEÃO

101.CEI ANDRE VANZAN

102.CEI CRIANÇA DE SANTA EDWIGES

103.CEI CRIANÇA MOINHO PRETO

104.CEI IRMÃ DULCE

105.CEI VILA SÃO JOSÉ

106.CEI MARIA TEREZA KLING

107.CEI NOSSA SENHORA APARECIDA

108.CEI VISTA ALEGRE

109.CEI ALDEIA DA CRIANÇA

110.CEI DEA LUCIA CORDEIRO

111.CEI CAROLINA AMORIM

112.CEI IRMÃ SILVANA

113.CEI PROFESSORA SONIA REGINA SCUDESE DESSIMONI PINTO

114.CEI DONA ESPERANZA DE BOURBON DE ORLEANS E BRAGANÇA

115.CEI PREFEITO SÉRGIO FADEL

116.CEI ANDRÉ REBOUÇAS

117.CEI TERRA SANTA

118.CEI JORGE ROLANDO DA SILVA

119.CEI CARANGOLA

120.CEI CELIA LOBO PAULO

121.CEI LIONS CLUBE

122.CEI PROFESSORA GRAÇA COSTA

123.CEI ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

124.CEI LUIZ MARCHIORI

125.CEI MARLUCE SOUZA PESTANA

126.CEI OLIVIA MACHADO DA COSTA

127.CEI VILA IPANEMA

128.CEI VILA LEOPOLDINA

129.CEI CASA DA PAZ

130.CEI PRIMEIRA INFÂNCIA

131.CEI PROFESSORA DORA KILLER

132.CEI PROFESSORA PATRICIA FERREIRA E SILVA FREITAS

133.CEI ZILDA ARNS

134.CEI PROFESSORA DENISE BESSA DE OLIVA MAYA

135.CEI LOTA MACEDO DE SOARES

136.CEI IRINEU MARINHO

137.CEI OSWALDO CRUZ

138.CEI ANA CAROLINA TELLES

139.CEI JOSÉ GONÇALVES DA MOTTA

140.CEI SAGRADA FAMÍLIA

141.CEI PROFESSORA HERMÍNIA MATHEUS

142.CEI MONSENHOR PAULO ELIAS DAHER CHÉDIER

143.CEI DAGMAR ROLANDO DE OLIVEIRA

144.CEI PROFESSORA ANNA MARIA NARDI

145.CEI BOA VISTA

146.CEI NILO PEÇANHA

147.CEI ALTO INDEPENDÊNCIA

148.CEI SANTO ANTÔNIO AGOSTINHO

149.CEI SÃO CHARBEL

150.CEI SÃO FRANCISCO DE ASSIS

151.CEI SÃO JOSÉ DO ITAMARATI

152.CEI ESCOLA RECREAR

153.CRECHE-ESCOLA CASTELO SÃO MANOEL

154.CEI NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

155.CEI SÃO JUDAS TADEU

156.CEI SÃO JOSÉ DAS OBLATAS DE NAZARÉ

157.CEI MARLI SOARES FERREIRA NETTO



Escola que reabre na terça-feira (8)

1. E.M. ROTARY



Escolas que são pontos de abrigo:

1.E. M. PAPA JOÃO PAULO II

2.E. GERMANO VALENTE

3.E. RUBENS DE CASTRO BOMTEMPO

4.E. M. GERALDO VENTURA DIAS

5.E. M. DUQUE DE CAXIAS

6.E. PAROQUIAL BOM JESUS

7.E. M. ALTO INDEPENDÊNCIA

8.E. M. PROFESSOR JOAQUIM DEISTER

9.E. COMUNIDADES SANTO ANTÔNIO

10.E. M. MARIA CAMPOS

11.E. SÃO JOÃO BATISTA

12.E. PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

13.E. M. CARLOS DEMIA

14.CEI CHIQUINHA ROLLA





Escola com interdição:

1.E.M. VEREADOR JOSÉ FERNANDES DA SILVA



Escolas com interdição no entorno:

1.CEI ROSANGELA LEONARDO

2.CEI DEISE ELOY GOMES

3.CEI TIA ALICE

4.CEI PROFESSOR AUGUSTO MESCHICK

5.CEI ROMANO CANEVESE

6.E.M. CLEMENTE FERNANDES





Escolas que aguardam laudos da Defesa Civil:

1.LICEU MUNICIPAL CORDOLINO AMBRÓSIO

2.E.M. SENADOR MÁRIO MARTINS

3.ESCOLA SÃO CRISTÓVÃO

4. E.M. JANDIRA BORDIGNON

5.CEI INÊS BELARMINO DE SOUZA

6.CEI GIUSEPE NEVA VOLUNTEIRO

7.CEI PROFESSORA TINA GRAZINOLI



Escola em obra (alunos com atividades remotas):

1.ESCOLA MUNICIPAL CELINA SCHECHNER