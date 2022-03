Retorno ao horário normal também vai contribuir para que pessoas que estavam agendadas para vacinação entre os dias 15 e 21 de fevereiro também recebam suas doses - Divulgação/Ascom

Retorno ao horário normal também vai contribuir para que pessoas que estavam agendadas para vacinação entre os dias 15 e 21 de fevereiro também recebam suas dosesDivulgação/Ascom

Publicado 05/03/2022 12:12

Petrópolis - A partir desta segunda-feira (7), os postos de vacinação contra a COVID-19 voltam a funcionar no horário de 9h as 16h. Desde o dia 21 de fevereiro, quando a campanha de imunização foi retomada, as vacinas estavam sendo aplicadas em horário reduzido, devido a dificuldade de acesso das equipes da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica aos pontos de atendimento e da própria população.



De acordo com o secretário de Saúde, Marcus Curvelo, o retorno ao horário normal também vai contribuir para que as pessoas que estavam agendadas para vacinação entre os dias 15 e 21 de fevereiro, quando a campanha estava suspensa, também recebam suas doses.



“A vacinação precisou ser suspensa nos primeiros dias após as fortes chuvas e depois que foi retomada percebemos que muitas pessoas que tinham se cadastrado ainda não haviam conseguido tomar a vacina. Porém, eles ainda podem procurar qualquer um dos postos de vacinação disponibilizados pela Prefeitura”, destaca Curvelo.



Os postos de vacinação estão montados no Centro de Saúde Coletiva (Rua Santos Dumont, no Centro), no Drive-Thru de Itaipava (Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes), na UBS Itaipava, na UBS Posse, na UBS Itamarati, na Casa da Educação (Avenida Barão do Rio Branco, no Centro), nos estacionamentos dos supermercados Extra Quitandinha e Extra Alto da Serra e no Esporte Clube Corrêas.