Ao todo, foram registradas 4.771 ocorrências após as chuvas do dia 15 de fevereiro

Publicidade Até o momento, 3.045 vistorias estão em andamento e 885 laudos já estão prontos - Divulgação

Publicado 07/03/2022 14:20

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Defesa Civil, continua realizando vistorias em regiões de 42 localidades atingidas pelas chuvas de fevereiro. Ao todo, foram registradas 4.771 ocorrências. Até o momento, 3.045 vistorias estão em andamento e 885 laudos já estão prontos.



A equipe Técnica e Científica da Polícia Civil mantém o número de 233 óbitos, sendo 138 mulheres e 95 homens, entre os quais 44 são menores, por conta do evento do dia 15 de fevereiro. Bombeiros militares do Estado mantém as buscas por uma vítima no Morro da Oficina e por outras três ao longo do Rio Quitandinha.



No momento, 934 pessoas estão sendo atendidas pela Secretaria de Assistência Social nos 25 abrigos temporários, que funcionam em escolas públicas ou foram estruturados de forma voluntária em associações, ONGs e entidades pelas comunidades.

Todas as pessoas que tiveram que buscar acolhimento, por conta de danos nas residências ou nas áreas onde residem, têm direito ao aluguel social. Está sendo disponibilizado o benefício no valor de R$ 1 mil para que as pessoas possam buscar novos lares em locais seguros.