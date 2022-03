Trabalho de identificação e possível recuperação dos exemplares da biblioteca já foi iniciado - Divulgação/Ascom

Publicado 07/03/2022 14:24

- Entre os prédios públicos afetados pela chuva intensa do dia 15 de fevereiro em Petrópolis está o Centro de Cultura Raul de Leoni, administrado pelo Instituto Municipal de Cultura (IMC). Além dos móveis e equipamentos perdidos em decorrência do alagamento no primeiro andar e térreo, cerca de 5% do acervo da Biblioteca Municipal Gabriela Mistral foi danificado. Um trabalho de identificação e possível recuperação dos exemplares já foi iniciado.“Estamos com nossas equipes trabalhando para separar o que conseguimos repor através de doações e o que vamos restaurar”, pontua Diana Iliescu, presidente do IMC.O acervo da biblioteca tem 150 mil títulos e oito mil foram danificados. Entre eles, alguns são obras em duplicidade e livros didáticos antigos. Uma parte do material em braile também se perdeu. Para recuperar o acervo, o IMC começou um movimento para angariar livros por meio de doações. “Não estamos aceitando doações de livros diretamente no prédio da Biblioteca, ainda estamos organizando os nossos espaços para receber estas novas doações. Mas quem quiser se organizar para nos ajudar futuramente, pode fazer contato por e-mail”, informa Diana.Qualquer tipo de doação de livros deve ser feita por listagem através de contato com a equipe da biblioteca pelo o e-mail: [email protected] A lista de livros deverá conter as seguintes informações: autor, título, edição ou ano de publicação. “Após o recebimento do e-mail, será realizada uma análise do material a ser doado”, complementa a presidente do IMC.O atendimento presencial da Biblioteca Central e do Arquivo Histórico está suspenso temporariamente. Apenas as devoluções dos livros emprestados continuam. O horário para o serviço é de segunda à sexta das 10h às 15h no Instituto Municipal de Cultura, com acesso pelas escadas do prédio. “Nenhum usuário será prejudicado com a suspensão por prazo de devolução”, afirma Diana.