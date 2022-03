Entre as Duas Pontes e a rua do Imperador, só é permitida a passagem de ônibus, táxis e carros de quem mora na rua Washington Luiz - Divulgação/Ascom

Entre as Duas Pontes e a rua do Imperador, só é permitida a passagem de ônibus, táxis e carros de quem mora na rua Washington LuizDivulgação/Ascom

Publicado 08/03/2022 15:08

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da CPTrans, implantou nesta terça-feira (8) um corredor exclusivo para ônibus na rua Washington Luiz, no Centro. Com a medida, entre as Duas Pontes e a rua do Imperador, só é permitida a passagem de ônibus, táxis e carros de quem mora na rua Washington Luiz.

“É uma medida para valorizar o transporte público e incentivar a população a deixar o carro em casa”, disse o diretor-presidente da CPTrans, Jamil Sabrá.

Com o corredor exclusivo, os passageiros do transporte público coletivo das regiões do Quitandinha, Independência, Siméria, São Sebastião e Dr. Thouzet chegarão mais rápido ao Centro da cidade. Também terão uma economia de tempo na volta para casa, no sentido bairro.

“Essa ação representa uma melhora de qualidade do transporte público de Petrópolis. Os passageiros terão tempos de viagem menores. É uma priorização que o município está dando aos ônibus, assim como é feito nas principais cidades do mundo. O ônibus é um modo de transporte muito mais eficiente do que os carros, já que transporta, em média, 50 vezes mais passageiros do que um carro”, disse Jamil Sabrá.

A Rua Washington Luiz possui cerca de 1,3 quilômetro de extensão. Todo esse trajeto está liberado para os ônibus no sentido Centro. Já no sentido bairro, o corredor exclusivo funciona entre a Rua Rocha Cardoso (UPA Centro) e as Duas Pontes. O trecho entre a Rua Rocha Cardoso e a Rua do Imperador opera em mão única, sentido Centro, como já acontecia antes das chuvas de 15 de fevereiro.