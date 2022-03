Novo espaço da Körper fica no Serra Shopping, nas rua Aureliano Coutinho, 67, e tem mais de 700m² - Divulgação

Publicado 07/03/2022 16:33

Petrópolis - Em tempos de pandemia, a prática da atividade física nunca foi tão importante para a manutenção do sistema imunológico. Por isso, pensando na promoção de bem-estar e qualidade de vida, a academia Körper inaugurou na manhã desta segunda-feira (7) mais uma unidade em Petrópolis, desta vez, no Centro Histórico.

Com um ambiente voltado para a população cuidar da saúde – profissionais especializados, equipamentos seguros e salas amplas e arejadas, o espaço localizado no Serra Shopping, nas rua Aureliano Coutinho, 67, – tem mais de 700m² e segue todas os protocolos de segurança contra a covid-19.



A abertura da nova sede foi anunciada na noite de domingo (6) por meio das redes sociais e a academia optou por cancelar a festa de inauguração, devido aos últimos acontecimentos em Petrópolis e em respeito a memória das vítimas das chuvas. “Optamos por apenas abrir as portas e focar no que mais importa neste momento: ser solidário e cuidar da saúde dos petropolitanos”, diz parte do comunicado emitido pela rede.



Agora, a Körper Centro se torna mais um ponto de referência para atender ao público que busca por uma academia de qualidade, além de consolidar a marca na Cidade Imperial, garantindo que os alunos tenham acesso à atividade física em quatro pontos: Centro, Bingen, Itamarati e Itaipava. “A estrutura daqui é excelente. Assim que cheguei observei que tudo está bem organizado e a academia está maravilhosa”, disse Paulo Rubens, o primeiro aluno a chegar e se matricular na nova unidade.



Além de oferecer o melhor custo-benefício a seus alunos, bem como dispor de equipamentos de última geração e extensa grade de aulas coletivas, a unidade Centro conta ainda com aparelhos modernos e diversificados, contemplando espaço de musculação e atividades aeróbicas com dezenas equipamentos, vestiários, armários rotativos e estacionamento amplo no Serra Shopping.



A academia vai funcionar todos os dias da semana – de segunda-feira a sexta-feira, das 06h às 22h; aos sábados, das 07h às 11h e 16h às 20h; aos domingos, das 09h às 12h; e nos feriados, das 07h às 13h.