Mulheres são a maioria dos servidores na Prefeitura de PetrópolisDivulgação/Ascom

Publicado 08/03/2022 15:46

Petrópolis - Professoras, profissionais de apoio educacional, médicas, profissionais de enfermagem, auxiliares administrativas, assistentes sociais, psicólogas, engenheiras, agentes de trânsito, trabalhadoras da limpeza urbana. Nestas e em outras ocupações, as mulheres são maioria na Prefeitura de Petrópolis. Elas são sete dentre dez servidores da administração direta, contados estatutários, celetistas, temporários e comissionados.

“A participação feminina é vital para a Prefeitura”, afirma o prefeito Rubens Bomtempo, no Dia Internacional da Mulher. “Isso vem sendo demonstrado, mais uma vez, neste momento difícil para os petropolitanos, com a contribuição decisiva das mulheres no atendimento das famílias que sofreram perdas humanas e materiais e no esforço de recuperação da cidade. A presença feminina é uma conquista e queremos que continue avançando em toda a sociedade.”

A data é celebrada desde 1975, instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em reconhecimento às reivindicações por igualdade de gênero que ganharam visibilidade em todo o mundo. Marco inicial dessas lutas foi, no início do século XX, o engajamento de operárias e outras mulheres em protestos sociais nos Estados Unidos e países europeus – movimento que, muitas vezes, foram reprimidos de forma violenta, com a morte de participantes.

Força feminina

As mulheres somam 4.790 (72%) dentre os 6.654 funcionários da administração direta – Gabinete do Prefeito, 13 secretarias, Procuradoria-Geral, Controladoria-Geral e três coordenadorias. A presença feminina corresponde a 69,3% da folha mensal de pagamentos, de R$ 26,1 milhões, dos quais R$ 9,1 milhões são destinados ao pessoal da Saúde e R$ 8,1 milhões ao da rede municipal de ensino.

A maior participação feminina dentro desse contingente está na Educação, atividade dominada historicamente pelas mulheres, sobretudo nos níveis infantil e fundamental. Dos 1.961 docentes da Prefeitura, as professoras somam 1.732, correspondendo a 88%. O quadro é semelhante entre os profissionais da empresa terceirizada que presta serviços de apoio às escolas municipais: as mulheres são 978 (84,5%); os homens, 179 (15,5%).

Empresas e IMC

A proporção entre mulheres e homens é diferente, porém, nas empresas da Prefeitura e no Instituto Municipal de Cultura (IMC). Na Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep), contabilizados os trabalhadores efetivos e contratados emergencialmente, elas são 546 e correspondem a 32% do contingente, ao passo que os homens são 1.703 (68%).

Na Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), com 151 funcionários, as mulheres são 43 (33%), incluídas seis agentes de trânsito e três controladoras de operações. O IMC conta com 29 mulheres (48,3%) e 31 homens (51,7%).

Aposentadas em maioria

A predominância feminina é flagrante entre beneficiários e servidores do Instituto de Previdência Social do Servidor Público do Município de Petrópolis (Inpas). Dos 2.897 aposentados, 2.216 são mulheres, correspondentes a 77% do total e detentoras de 76% da folha mensal, de R$ 11,5 milhões. Elas também são maioria entre os 701 pensionistas: 501 (71,5%), recebedoras de 70,2% dos pagamentos mensais (R$ 1,8 milhão) a essa categoria. Entre os servidores do Inpas, as mulheres são 26 (59%), remumeradas com 57,2% da folha, de R$ 279 mil; e os homens, 18 (41%).