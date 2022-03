Medidor da energia da casa de Vanessa ainda está no local, mas serviço não foi restabelecido - Reprodução

Publicado 09/03/2022 18:09 | Atualizado 09/03/2022 18:10

Petrópolis - Vanessa Menezes de Lima, moradora da rua Manoel Vieira Bayão, no bairro Chácara Flora, afirma que desde do dia 15 de fevereiro, quando fortes chuvas atingiram a cidade de Petrópolis, está sem fornecimento de energia elétrica em sua casa por parte da companhia Enel.

Ela não estava em casa quando aconteceram diversos deslizamentos de terra no bairro, inclusive um muito próximo de sua residência, onde no dia seguinte da tragédia a queda do poste da servidão arrancou o medidor de energia, embutido no muro, deixando a fiação arrebentada e exposta. Ela conta que não só sua casa, mas de toda a vizinhança, ficou sem luz.

"Eu compreendo tudo o que aconteceu após as chuvas, os estragos no bairro e tudo mais. Mas sou uma cidadã e tenho meus direitos, que não estão sendo respeitados. Faz quase um mês que estou sem energia na minha casa, mesmo assim recebi a conta de luz. Me sinto desrespeitada", desabafa Vanessa.

Devido ao soterramento de várias vítimas no bairro, ela acreditou que a energia só seria restabelecida após a conclusão dos trabalhos de resgate, tendo decidido passar alguns dias na casa de uma amiga para aguardar a solução do problema.

Após o encerramento das buscas pelas vitimas, a moradora afirma ter entrando em contato com a Enel, no dia 06/03, explicando todo o ocorrido e pedindo uma solução para seu caso. A resposta da companhia, segundo Vanessa, foi que ela fizesse uma solicitação através de um número de WhatsApp, em horário comercial, pedindo a instalação de um novo medidor. Apesar de ter tentado, ela diz não haver tal opção de escolha pelo WhatsApp.

Vanessa entrou em contato novamente e recebeu um retorno de que mandariam um técnico com urgência ao local até às 17h deste dia e que ela não precisaria estar em casa, já que o medidor se encontrava do lado de fora e de fácil acesso.

Questionada sobre a situação da moradora, a Enel se pronunciou através de nota:

"A Enel Distribuição Rio informa que uma equipe técnica esteve hoje à tarde, na rua Manoel Vieira Bayão, no bairro Chácara Flora, em Petrópolis, vistoriando o local e conversou com a cliente Vanessa Menezes de Lima sobre os motivos de ainda estar sem energia desde o forte temporal que atingiu a cidade no mês passado. O principal é que a casa permanece isolada pela barreira, e ainda não há acesso para energização tanto da residência de Vanessa quanto dos demais vizinhos. A concessionária aguarda liberação do local para iniciar os reparos na rede."