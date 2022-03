Assistência Social formaliza mais de 100 contratos do Aluguel Social em 11 dias | Petrópolis | O Dia

Procuradoria-Geral do Município está concentrando e a validando os contratos de garantia de pagamento assinados pela atual gestão - Divulgação/Ascom

Publicado 10/03/2022 11:31

Petrópolis - Até esta terça-feira (8) a prefeitura de Petrópolis, através da Secretária de Assistência Social (SAS) celebrou 126 contratos do Aluguel Social para as pessoas vitimadas pela chuva do dia 15. Os primeiros documentos foram assinados no dia 26 de fevereiro.

"Todos os dias, durante nossa reunião matinal com as equipes que estão atuando nos abrigos, reforçamos que a prioridade é garantir dignidade às famílias que estão passando por esse momento. Remanejamos nossos servidores e colaboradores para atender as demandas do Aluguel Social. Estamos avançando na garantia de um local adequado para todas elas", pontuou o prefeito Rubens Bomtempo.

A Procuradoria-Geral do Município está concentrando e a validando os contratos de garantia de pagamento assinados pela atual gestão. “Os contratos são padronizados para evitar problemas para locatários e locadores. Isso garante a transparência, clareza, agilidade e segurança dos processos”, afirma Miguel Barreto, procurador-geral do município.

O benefício firmado em uma parceria entre Estado e Município vai garantir o aporte de R$1.000 (R$800 pagos pelo governo estadual e complemento de R$200 via município) mensais para o pagamento dos aluguéis das famílias afetadas pelo temporal.

"A Assistência Social tem feito um trabalho intenso de auxílio aos desabrigados na busca por imóveis seguros para a contemplação do aluguel social. Levamos as famílias para ver as casas ou apartamentos e providenciamos a assinatura do contrato. Com essa força tarefa estamos conseguindo reduzir o número de pessoas nos abrigos", afirma Fernando Araújo, secretário de Assistência Social.



As equipes da SAS atuam diretamente nos abrigos, priorizando o atendimento aos desabrigados. Com a reabertura dos Centros de Assistência Social (Cras) nesta segunda-feira (7), os atendimentos serão direcionados a esses pontos. "Nossos principais equipamentos de contato com a população são os CRAS. Com a reativação dos espaços depois das vistorias que possibilitaram a reabertura vamos conseguir restabelecer o fluxo de informações e atendimentos", pontua Fernando.

CRAS em funcionamento:

Centro - Av. Dom Pedro I, 340 – 7h às 20h

Alto Independência –Rua José Lino Pai, ao lado da UBS – 9h às 17h

Carangola – Rua Waldemar Vieira Afonso, 19 - 9h às 17h

Corrêas – Rua Vigário Corrêa, 443 - 9h às 17h

Itaipava – Estrada União e Indústria, 11.860 - 9h às 17h

Madame Machado – Rua Geraldo Lourenço Dias, s/n - 9h às 17h

Posse – Estrada União e Indústria, ao lado do Ciep - 9h às 17h

Quitandinha – Avenida Ayrton Senna, próximo ao 545 (pórtico) - 9h às 17h