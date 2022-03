Trabalho tem acelerado cadastramento dos Registros de Ocorrência (RO) e auxiliado a população quanto aos serviços que estão sendo disponibilizados - Divulgação/Ascom

Publicado 11/03/2022 15:45 | Atualizado 11/03/2022 15:50

Petrópolis - As equipes das secretarias de Defesa Civil e Assistência Social seguem com o mutirão de atendimentos pelas comunidades. Nesta sexta-feira (11) as equipes técnicas estão na comunidade do Alto da Serra com os serviços de cadastramento de Registro de Ocorrência (RO) e apresentação dos mapas com as demarcações dos trechos de risco remanescentes nas localidades. Ontem as equipes realizaram atendimento aos moradores do bairro Floresta e, neste sábado (12), o posto avançado estará na comunidade do Dr. Thouzet, na Servidão Humberto da Costa.

Da mesma forma, os profissionais do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) dão orientações e fazem os encaminhamentos para os casos de aluguel social e demais benefícios adequados ao perfil de cada grupo familiar. “Seguimos com os atendimentos volantes para alcançar todas as localidades afetadas com os serviços que são urgentes no momento. Nossas equipes estão empenhadas para garantir celeridade no atendimento da população”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo. O trabalho teve início na última segunda (7) e já percorreu as regiões do Caxambu, Vila Militar, Vila Felipe e Rua Nova.

O trabalho tem acelerado o cadastramento dos Registros de Ocorrência (RO) e auxiliado a população quanto aos serviços que estão sendo disponibilizados. Como aconteceu com Vanessa Pessoa Campos, que acolhe uma amiga que perdeu a casa por conta de um dos deslizamentos no Floresta. “Esse trabalho é muito necessário, contribui em muito para que possamos saber onde recorrer e como vamos resolver a situação das pessoas que perderam suas casas”, destacou Vanessa.

As localidades do Sargento Boening, Chácara Flora, Dr. Thouzet, Quitandinha, Alto da Serra e Castelânea estão entre as regiões que vão receber o posto avançado. Antes da instalação dos postos avançados nas regiões afetadas, as equipes da Defesa Civil visitam cada localidade para orientar sobre o trabalho que será realizado, mobilizar e definir dia e local para que o serviço seja disponibilizado.