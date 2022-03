Vereador Luiz Eduardo Francisco da Silva, o Dudu - Reprodução

Vereador Luiz Eduardo Francisco da Silva, o DuduReprodução

Publicado 11/03/2022 09:38

Petrópolis - Foi aprovado na Câmara o projeto de Lei de autoria do vereador Dudu para criação de uma Comissão Especial a fim de acompanhar os assuntos relacionados à reconstrução do Alto da Serra e adjacências, em função das fortes chuvas que atingiram a cidade no dia 15 de fevereiro, quando o bairro foi fortemente prejudicado.