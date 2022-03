Museu Casa de Santos Dumont, em petrópolis - Divulgação/Evaldo Macedo

Museu Casa de Santos Dumont, em petrópolis Divulgação/Evaldo Macedo

Publicado 11/03/2022 18:34

Petrópolis - Os museus Casa de Santos Dumont e Casa do Colono reabrem ao público neste sábado (12) depois de três semanas fechados em decorrência da chuva de fevereiro. Nenhum dos imóveis sofreu danos estruturais. Os museus passam a funcionar agora em novo horário: a Casa de Santos Dumont terá atendimento das 10h às 17h e a Casa do Colono das 9h às 16h.



Devido ao aniversário da cidade e do Museu Casa do Colono, o projeto “Minha Cidade tem História para Contar” estará se apresentando no museu. A iniciativa leva aos visitantes, de forma lúdica e interativa, a história de Petrópolis. As apresentações da historiadora Vânia Nicolau acontecem no sábado e domingo, de 9h as 11h.



O Museu Casa do Colono tem entrada gratuita e a entrada da Casa Santos Dumont custa R$10 inteira e R$5 meia. "A reabertura dos museus municipais é importante para fortalecer a retomada econômica da cidade, especialmente no setor de turismo", disse a presidente do Instituto Municipal de Cultura (IMC) Diana Iliescu.



Para o coordenador da Casa de Santos Dumont, Claudio Gomide, a reabertura dos museus é a certeza de manter as tradições. “Petrópolis mantém suas tradições vivas e integradas a história. Que os petropolitanos e os turistas sejam sempre muito bem vindos", ressaltou. Já o coordenador do Museu Casa do Colono é Didayr da Silva, conhecido como Senhor Didi. Aos 92 anos de idade, ele é a memória vida da cidade.



De sábado (dia 12) até domingo (dia 20), moradores de Petrópolis com comprovante de residência terão entrada gratuita na Casa Santos Dumont.