Defesa Civil atuou em apoio aos profissionais especializados para o alerta à população e evacuação das áreas para o desmonte das rochas no Alto da Serra - Divulgação/Ascom

Publicado 13/03/2022 09:17 | Atualizado 13/03/2022 10:12

Petrópolis - As equipes da Defesa Civil continuaram neste sábado (12) no acompanhamento dos desmontes de rochas pelas localidades afetadas pelas chuvas de fevereiro. As equipes da empresa especializada no serviço, darão continuidade ao trabalho no Alto da Serra, no BNH, onde desde sexta-feira (11) é feita a retirada de uma pedra de 75 toneladas. No local ainda há outra rocha de cerca de 40 toneladas, que está obstruindo a passagem no condomínio.

Para as ações de desmonte de rocha, o efetivo da Defesa Civil atuou em apoio aos profissionais especializados para o alerta à população e evacuação das áreas, que precisaram ser isoladas no mínimo em um raio de 50 metros. O trabalho de preparação para o desmonte foi feito com cautela e contou com o apoio da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

“Estamos avançando nesse trabalho de liberação das áreas afetadas e fazendo tudo com muito cuidado, priorizando a segurança da população”, ressalta o prefeito Rubens Bomtempo, que acompanha as ações realizadas em todas as áreas.