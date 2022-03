Até a manhã desta segunda-feira (14), 16.123 crianças já haviam recebido a primeira dose do imunizante - Divulgação/Ascom (arquivo)

Até a manhã desta segunda-feira (14), 16.123 crianças já haviam recebido a primeira dose do imunizanteDivulgação/Ascom (arquivo)

Publicado 15/03/2022 10:38

Petrópolis - A vacinação infantil para crianças de cinco a 11 anos está entrando em nova etapa. As equipes da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Petrópolis já estão retornando aos locais de aplicação da primeira dose da vacina contra a COVID-19 para dar sequência ao esquema vacinal de meninos e meninas da faixa etária, com a segunda dose.

Até a tarde desta segunda-feira (14), meninos e meninas da Posse, Secretário e comunidades do Independência e Siméria, já tinham recebido a segunda aplicação do imunizante. Nesta terça-feira (15), das 10h às 15h, será a vez de crianças de 6 a 11 anos, no Posto de Saúde da Família do Alto da Serra.

Até a manhã desta segunda-feira (14), 16.123 crianças já haviam recebido a primeira dose do imunizante. “Para garantir maior alcance, a vacinação não será interrompida nesta quarta-feira (16), feriado de aniversário da cidade, na UBS Itaipava e Centro de Saúde, das 10h às 14h30”, explica o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.

Desde a semana passada, a aplicação das vacinas contra a covid-19, em Petrópolis, passou a funcionar com livre demanda, no município. “Além da vacinação itinerante, os pontos de vacinação pediátrica funcionam de segunda a sábado, de 9h às 16h. São eles: Centro de Saúde Coletiva; UBS Itaipava; Extra Quitandinha; UBS Posse; UBS Itamarati e Casa da Educação”, completa Thayene Varella, chefe da Divisão da Imunização.