Interessados devem fazer as inscrições na Secretaria de Educação de Petrópolis - Divulgação

Interessados devem fazer as inscrições na Secretaria de Educação de PetrópolisDivulgação

Publicado 15/03/2022 10:22

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Educação, abriu processo seletivo simplificado para assistentes de alfabetização do Programa Tempo de Aprender. As inscrições seguem até o dia 25 de março e devem ser feitas na escola de interesse do candidato, das 8h às 15h.



Para se inscrever é preciso ter ensino superior em pedagogia (completo ou em andamento a partir do 5º semestre), ser profissional com curso de magistério em nível médio ou cursando o 3º ano do curso de magistério; ter no mínimo 18 anos e ser brasileiro. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 30 de março.



Os interessados em atuar nas escolas que estão fechadas (aguardando laudo da Defesa Civil ou em obras) devem fazer as inscrições na Secretaria de Educação (na Rua da Imperatriz, na Praça da Águia, no Centro da Cidade). Já quem quiser atuar nas unidades que ainda são pontos de abrigo das vítimas da chuva, as inscrições podem ser feitas nessas escolas, pela equipe gestora.



O quantitativo de assistentes de alfabetização será definido de acordo com o número de turmas das escolas municipais que ofertam o Ensino Fundamental nos anos iniciais, para atendimento aos alunos de alfabetização de 1º e 2º anos. Os valores pagos variam entre R$300 a R$150, por turma (cada candidato pode atuar em até quatro turmas).



Entre as atribuições do assistente de alfabetização estão: acompanhar o desempenho escolar dos alunos, inclusive efetuando o controle da frequência; auxiliar o professor alfabetizador nas atividades estabelecidas e planejadas; entre outras.



No ato da inscrição é preciso levar fotocópias nítidas dos seguintes documentos, com a apresentação dos originais para fins de conferência:

- Carteira de Identidade (frente e verso); CPF, comprovante de residência; diploma (para candidatos graduados ou Histórico atualizado) e comprovante de matrícula da Universidade, quando se tratar de estudante universitário; diploma em Nível Médio na modalidade Formação de Professores dos anos iniciais; comprovante de exercício no Magistério como Professor; curriculum atualizado e comprovante de matrícula da Unidade escolar, quando se tratar de estudante do Magistério.