Missa pelos 179 anos de Petrópolis acontece na Catedral São Pedro de Alcântara - Reprodução/EBC

Missa pelos 179 anos de Petrópolis acontece na Catedral São Pedro de AlcântaraReprodução/EBC

Publicado 16/03/2022 09:46

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis informa que, em razão do luto e em respeito às vítimas da tragédia do dia 15 de fevereiro, não irá promover atividades comemorativas referentes aos 179 anos da cidade.

Nesta quarta-feira (16), haverá uma oração com o bispo Dom Gregório Paixão e com o pastor Elton Pothin, da Igreja Luterana, com transmissão pelas redes sociais da Prefeitura, a partir das 8h. Às 9h30, haverá uma missa pelos 179 anos da cidade, na Catedral São Pedro de Alcântara.

Também haverá deposição de coroa de flores no monumento em homenagem a Julio Frederico Koeler, no monumento em homenagem a Dom Pedro II e no Obelisco, em respeito às vítimas das chuvas.