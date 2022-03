Na manhã desta quinta-feira (17), o prefeito Rubens Bomtempo e o presidente da Comdep, Léo França, acompanharam a limpeza do Shopping Alberto Pereira Dias, na Rua Teresa - Divulgação/Ascom

Petrópolis - A Prefeitura, por meio da Companhia do Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep), segue atuando em diferentes frentes na recuperação do município após as chuvas do dia 15 de fevereiro. Até o momento, a Comdep já removeu mais de 120 mil toneladas de detritos das ruas da cidade e realizou a limpeza em mais de 100 casas atingidas pelos deslizamentos.

Na manhã desta quinta-feira (17), o prefeito Rubens Bomtempo e o presidente da Comdep, Léo França, acompanharam a limpeza do Shopping Alberto Pereira Dias, número 608, na Rua Teresa. Mais de 60 trabalhadores estão atuando na remoção da lama e limpeza do local, que foi atingido por um grande deslizamento de terra.



“Estamos com uma grande equipe de profissionais e máquinas apoiando na remoção da lama. Sabemos que os empresários sozinhos teriam muita dificuldade. Estamos atuando de forma intersetorial para prestar todos os serviços necessários a população”, explica o Prefeito Rubens Bomtempo.



Para dar mais agilidade no trabalho de remoção das barreiras e limpeza das ruas, a prefeitura está com equipe reforçada de trabalhadores, reboques, retroescavadeiras e caminhões, na desobstrução de vias e limpeza dos locais atingidos.



“Estamos trabalhando 24h com o objetivo de liberar o acesso aos moradores e desobstruir as vias o mais breve possível. No shopping 608, o trabalho é muito grande e pesado, por isso, estamos ajudando”, disse o presidente da Comdep", Léo França.



Representantes da Secretaria Municipal de Obras farão uma vistoria no “Shopping 608”, para avaliar as obras necessárias na rede e manilhas danificadas.