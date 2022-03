encontro no Palácio Sérgio Fadel, sede da Prefeitura, aconteceu depois que os senadores fizeram um sobrevoo nas áreas afetadas pelo temporal - Divulgação/Ascom

Publicado 17/03/2022 21:23

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, recebeu nesta quinta-feira (17), os senadores que compõem a Comissão Temporária Externa que vai acompanhar a situação de Petrópolis após a chuva do dia 15 de fevereiro. Estiveram presentes os senadores Romário (presidente da Comissão), Eduardo Girão (vice-presidente), Carlos Portinho (relator) e Flávio Bolsonaro. Durante encontro, Bomtempo entregou ofícios informando terrenos que estão à disposição para a construção de casas populares e pedindo isenção de tributos federais.

“O nosso trabalho de reconstrução continua e a vinda dos senadores a cidade mostra que não pode haver desmobilização por parte das outras esferas. É o pacto federativo colocado em prática nessa união dos três poderes na reconstrução de Petrópolis. Peço que sejam priorizados ao máximo os moradores do Morro da Oficina, uma vez que eles ocupam terras que pertencem à Secretaria de Patrimônio da União”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

O encontro no Palácio Sérgio Fadel, sede da Prefeitura, aconteceu depois que os senadores fizeram um sobrevoo nas áreas afetadas pelo temporal. Na reunião foi apresentado um relatório, elaborado pelo município, de todas as ações da Prefeitura nesses 30 dias do temporal, contendo a prestação de contas dos recursos enviados pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e pelo Governo Federal; além das obras iniciadas pela Prefeitura e pelo Governo do Estado.

“Nosso trabalho tem quatro pilares: a prevenção/mitigação e contenção das encostas; a questão da habitação, o atendimento psicológico das vítimas e ter conhecimento dos recursos empenhados e ações. O nosso trabalho é entender o que aconteceu e encontrar soluções para que tragédias como essa não aconteçam mais”, informou o senador e presidente da Comissão, Romário.

O senador e vice-presidente da Comissão, Eduardo Girão, ressaltou que o trabalho da comissão é um dever com a população. “Estamos aqui para colaborar e também nos solidarizar com as vítimas e toda a população da cidade”, disse. O senador e relator Carlos Portinho explicou que a comissão tem 30 dias para concluir os trabalhos. “A ideia é construir juntos e propor alternativas e sugestões com as três esferas – Municipal, Estadual e Federal”.

O senador Flávio Bolsonaro citou a chuva de janeiro de 2011 (que atingiu a região do Vale do Cuiabá, em Itaipava) e que tecnologias e sistemas desenvolvidos após esse episódio ajudaram a mitigar os efeitos do temporal do dia 15 de fevereiro. “Sistemas como envio de SMS, o de Alerta de Cheias, por exemplo, foram desenvolvidos depois de 2011 e com certeza sem esses sistemas a tragédia do dia 15 teria sido muito pior. Vimos que a cidade está se reconstruindo e que as ações de atendimento às vítimas e recuperação estão acontecendo”, comentou o senador.

Durante o encontrou ficou acordado que dentro de 60 dias a Prefeitura irá entregar um novo relatório das ações de reconstrução da cidade e atendimento às vítimas.