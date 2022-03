Cerca de 50 pessoas estão envolvidas na força-tarefa que já garantiu a assinatura de 431 contratos de aluguel, até o momento - Divulgação/Ascom

Publicado 19/03/2022 17:38

Petrópolis - Depois do atendimento às vítimas na fase emergencial da situação de calamidade causada pela chuva de fevereiro, as equipes da Prefeitura de Petrópolis foram reorganizadas para auxiliar a busca por imóveis seguros para os desabrigados. Cerca de 50 pessoas estão envolvidas na força-tarefa que já garantiu a assinatura de 431 contratos de aluguel, até o momento.



“Eu faço questão de me encontrar diariamente com essas pessoas para juntos buscarmos soluções para auxiliar quem está nos abrigos a encontrar um lar. Não estamos medindo esforços para desmobilizar os abrigos de maneira responsável e digna para todos. Sou muito grato a cada um desses servidores e funcionários que vestiram a camisa e trabalham de domingo a domingo para ajudar quem está precisando”, revela o prefeito, Rubens Bomtempo.

As equipes encontram uma residência, fazem a mediação com o proprietário, levam as famílias para visitar o local e formalizam o contrato em 3 vias. Depois de todo o processo concluído, as equipes fazem o transporte dessas pessoas para o novo endereço. “Algumas famílias, dependendo das suas necessidades, já estão recebendo equipamentos da linha branca e mobiliário para recomeçar”, pontua o secretário de Assistência Social, Fernando Araújo.

Os pontos de abrigo que foram ativados durante o momento crítico do pós-chuva chegaram ao pico de abrigamento de 1.490 em 22 de fevereiro. Nesta sexta-feira (18), os dados apontavam 406 pessoas abrigadas. “Seguimos incansáveis até que todos os pontos de abrigo sejam liberados e as famílias tenham um recomeço. Nosso trabalho agora vai além de resolver um problema que surgiu. É a chance que temos de promover um pouco de justiça social ao ajudar essas famílias a encontrar um lar adequado e ter o mínimo de conforto com produtos novos”, acredita o prefeito.