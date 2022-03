Comissão Externa Temporária do Senado na Câmara de Vereadores de Petrópolis - Sylvio Netto

Comissão Externa Temporária do Senado na Câmara de Vereadores de PetrópolisSylvio Netto

Publicado 18/03/2022 10:58 | Atualizado 18/03/2022 13:23

Petrópolis - Petrópolis pode ser a primeira cidade do Brasil a lançar mão de NFT’s para viabilizar recursos para a reconstrução de áreas afetadas por desastres. Os tokens não fungíveis são parte do mercado de criptoativos e foram recentemente utilizados pela Ucrânia para arrecadação de fundos para a defesa do país.

Em Petrópolis, a ideia, que surgiu no Senado Federal, teve a iniciativa do Prefeito Rubens Bomtempo q encaminhou o Projeto de Lei aprovado nesta quinta-feira (17) na Câmara Municipal. O Projeto pode garantir recursos para a reconstrução da cidade pq destinados por lei a intervenções no 1 Distrito em especial a Rua Teresa e Imperador assistindo ao comercio da região. Também pode permitir a compra de terrenos para a construção de moradia popular segura na cidade.



Autor da sugestão ao Prefeito Bomtempo, o senador Carlos Portinho também articulou a ideia junto ao presidente da Câmara Municipal, Hingo Hammes, e ao vice-presidente, Fred Procópio, nas últimas semanas, em Brasília, garantindo a aprovação ocorrida ontem na Câmara. Nesta quinta-feira, o senador aproveitou a visita da Comissão Externa Temporária do Senado Federal — com a presença de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Romário (PL-RJ), Eduardo Girão (PL-RJ), e o próprio Portinho (PL-RJ) — para debater o projeto junto ao governo municipal e os vereadores de Petrópolis .



Na prática, o PL, que segue, agora, para sanção, viabiliza a contratação de Ativos Não Fungíveis, por meio de plataformas digitais de comercialização de criptoativos, com o objetivo de obter recursos para projetos destinados às obras públicas de reparo, contenção e/ou reconstrução de áreas no primeiro distrito do Município de Petrópolis, além da aquisição de imóveis para ajudar os que perderam moradia durante a tragédia que assolou a cidade. A inspiração veio da Ucrânia, que obteve R$ 34,1 milhões com a NFT da bandeira do país. A verba está sendo utilizada para ajudar os refugiados que fogem da guerra com a Rússia.





No caso de Petrópolis, estão sendo planejados leilões com obras de artistas renomados e um grande evento reunindo a sociedade civil, empresários e investidores de obras de arte, pois além da NFT da cidade também outras obras físicas e valiosas poderão ser arrematadas. A expectativa é que os recursos angariados contribuam para a reconstrução da cidade e inspire outras iniciativas. Por exemplo, por parte do governo federal, ter NFTs com o acervo do museu imperial nos 200 anos da independência que serão comemorados.



“Como relator do marco legal das startups, busco soluções inovadoras para auxiliar as cidades e acredito que este pode ser um bom caminho para este momento de reconstrução de Petrópolis. Penso, por exemplo, que pode ajudar na recuperação da Rua Teresa e garantir às vítimas moradia digna”, afirmou o senador Carlos Portinho, que é relator da Comissão Externa Temporária de Petrópolis, explicando que apresentou a ideia ao governo municipal. “O momento é muito difícil e, para ajudar, precisamos pensar fora da caixa”, acrescentou.



Presidente da Câmara Municipal, o vereador Hingo Hammes lembrou que a união de todos na busca por soluções faz surgir novas propostas, como a da criação das NFT’s. Além disso, o trabalho conjunto melhora os mecanismos de controle e fiscalização.



“Petrópolis é uma cidade reconhecida nacional e internacionalmente. Vimos a grande corrente de solidariedade que surgiu após a tragédia e toda a importância deste movimento. Sabemos, no entanto, que o trabalho está só começando. Petrópolis precisa de grandes obras estruturais para a recuperação de áreas afetadas e de ações de curto, médio e longo prazo que sejam capazes de reduzir os riscos de desastres. Estamos falando de melhor infraestrutura e de uma política habitacional eficaz. A tarefa que temos pela frente não é fácil, mas precisamos, todos juntos – poder público, terceiro setor, iniciativa privada e sociedade civil, começar”, destacou Hammes.