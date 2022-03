Posto de atendimento da Sicoob Rio foi montado na sede da Prefeitura - Divulgação

Publicado 18/03/2022 14:14

Petrópolis - Os empresários de Petrópolis que tiveram prejuízos com as chuvas de 15 de fevereiro têm mais uma oportunidade para recuperar os seus negócios: está funcionando, na sede da Prefeitura, um posto de atendimento da instituição financeira cooperativa Sicoob Rio, pelo programa “Acredita Petrópolis”.

Ali, os empreendedores podem buscar uma linha de crédito com condições especiais: prazo de até 60 meses, carência de 180 dias e taxa pré-fixada de 0,89% ao mês.

“A Prefeitura está atenta à questão dos empresários, dos comerciantes da cidade, principalmente os pequenos comerciantes, que tiveram grandes prejuízos e estão com dificuldades para se reerguer. Por isso, buscamos essa parceria com o Sicoob Rio, para que a instituição criasse uma linha de crédito específica para Petrópolis, com taxas de juros e períodos de carência mais atrativos. Disponibilizamos também esse espaço na sede da Prefeitura, para que a instituição atenda os empresários interessados”, disse o coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica, Thiago Damaceno.

O posto de atendimento está funcionando no prédio principal da Prefeitura, na Avenida Koeler, 260, Centro. O horário de atendimento é: segunda-feira, das 13h às 14h, e das 15h às 17h; e de terça a sexta-feira, das 9h às 14h, e das 15h às 17h.

A linha de crédito “Acredita Petrópolis” é uma parceria da cooperativa Sicoob Rio com a Prefeitura de Petrópolis, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Petrópolis, a Federação das Câmaras Dirigentes Lojistas (FCDL) do Estado e o Serviço Nacional da Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

Os empresários interessados podem buscar o crédito pela internet, no site https://conteudo.sicoobrio.com.br/acredita-petropolis. No caso de qualquer dúvida ou se o empresário preferir o atendimento pessoal, ele pode buscar o posto de atendimento na sede da Prefeitura.