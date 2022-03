Pontos de alagamento já começam a ser registrados em Petrópolis na tarde deste domingo (20) - Reprodução

Publicado 20/03/2022 14:46 | Atualizado 20/03/2022 15:53

Petrópolis - Com 85 milímetros de chuva em menos de uma hora, a Defesa Civil de Petrópolis realizou o acionamento de um segundo toque de sirenes para mobilizar a população das áreas de risco. A recomendação é que a população de se desloque para locais seguros. Os 19 pontos de apoio, estruturados por toda a cidade, são alternativa para quem precisar sair de casa.

Ruas no centro e arredores começam a ficar alagadas Reprodução

A rua Coronel Veiga já está com o tráfego bloqueado no trecho entre as Duas Pontes e Ponte Fones, em função de inundação por conta da forte chuva. As equipes da Defesa Civil se deslocaram para proceder com o fechamento da via e reforçar a orientação aos motoristas e pedestres para que evitem o trecho. Agentes da CPTrans também reforçam a sinalização na área.