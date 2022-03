Imagem icônica: cruzes em homenagem às vítimas da tragédia de fevereiro boiam na Praça da Águia, no centro de Petrópolis - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 21/03/2022 06:17 | Atualizado 21/03/2022 08:05

Petrópolis - A Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) confirmaram a morte de cinco pessoas em Petrópolis, em decorrência do temporal que afetou o município neste domingo (20).

Segundo os órgãos, duas pessoas estão desaparecidas. As equipes continuam mobilizadas, atuando para prevenir e minimizar os danos causados pelas chuvas que atingem a cidade.

A Secretaria de Saúde informou que a campanha de vacinação contra a covid-19 está suspensa nesta segunda-feira (21), pois a mobilidade está comprometida em diversos pontos do município, impossibilitando a abertura dos pontos de vacinação.



Também estão suspensos todos os atendimentos e consultas no Centro de Saúde Coletiva, na rua Santos Dumont, no Centro da Cidade.