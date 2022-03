Marido da gestante gravou um vídeo agradecendo aos PMs - Reprodução/PMERJ

Marido da gestante gravou um vídeo agradecendo aos PMsReprodução/PMERJ

Publicado 21/03/2022 13:58 | Atualizado 21/03/2022 14:00

Rio - Uma equipe de policiais militares socorreu uma gestante que passava mal na noite deste domingo (21) em Realengo, Zona Oeste do Rio. De acordo com a PM, devido às fortes chuvas que atingiram a cidade do Rio, que causaram pontos de alagamento, um dos agentes teve que carregar a mulher nos braços até o Hospital Municipal Albert Schweitzer, no mesmo bairro.

Em um vídeo, o marido da gestante de sete meses agradeceu aos PMs pelo socorro. De acordo com a Polícia Militar, tanto a mãe quanto a pequena Maria Flor passam bem.