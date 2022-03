Cenário de destruição em Petrópolis após as chuvas deste domingo - Marco Pereira

Publicado 21/03/2022 12:29 | Atualizado 21/03/2022 14:20

fotogaleria Rio - As fortes chuvas que atingiram Petrópolis neste domingo e deixaram cinco mortos e quatro desaparecidos na cidade da Região Serrana afetaram novamente o comércio. Mais uma vez o centro histórico ficou destruído. Nenhuma loja e nem agências bancárias podem abrir por estarem lama nas portas. Na Rua Washington Luiz, nesta segunda-feira, o empresário Roberto Einsfeld, de 53 anos, estava em sua loja contabilizando os prejuízos.





"Na primeira nós perdemos quase todo o estoque de material da loja. Mas dessa vez tivemos mais danos estruturais. Porque da primeira vez, como perdi tudo e tive que recomeçar, coloquei as minhas mercadorias todas no alto, no segundo andar. Dessa vez eu perdi muito pouca mercadoria, mas estourou todas as portas. Anteriormente, a gente tinha conseguido levantar todas as portas antes de inundar", disse o sócio da MR Lubrificantes. Ele contou que a tragédia do dia 15 de fevereiro, que deixou 233 mortos , rendeu-lhe um prejuízo de R$ 200 mil, mas que dessa vez os danos foram menores."Na primeira nós perdemos quase todo o estoque de material da loja. Mas dessa vez tivemos mais danos estruturais. Porque da primeira vez, como perdi tudo e tive que recomeçar, coloquei as minhas mercadorias todas no alto, no segundo andar. Dessa vez eu perdi muito pouca mercadoria, mas estourou todas as portas. Anteriormente, a gente tinha conseguido levantar todas as portas antes de inundar", disse o sócio da MR Lubrificantes.

O empresário ainda criticou o governo e disse que se não fosse seus familiares e amigos, ele não teria conseguido se reerguer da primeira vez. "Meu sentimento é de impotência. Porque esses governantes prometem e não cumprem. A AgeRio veio aqui, fez aquele salseiro, dizendo que iria liberar dinheiro sem juros pra gente se reerguer. Mas se não fosse Deus, nossos familiares e amigos, a gente não teria conseguido".

Moradores e comerciantes limpam as ruas e lojas após chuvas atingirem Petrópolis

Crédito: Marco Pereira#ODia pic.twitter.com/V4JANoGQ19 — Jornal O Dia (@jornalodia) March 21, 2022 No encontro da Rua Washington Luiz com a Rua Imperador, há registros de comerciantes e moradores limpando as calçadas, tirando lama de dentro das lojas e das casas.

DIA, é possível ver que a antiga fábrica de tecidos, São Pedro de Alcântara, que é um dos marcos da industrialização da cidade, estava jorrando lama para fora. Ela fica localizada nas margens do Rio Quintandinha, que transbordou mais uma vez. Petrópolis: antiga fábrica de tecidos São Pedro de Alcântara jorrando lama

Crédito: Marco Pereira#ODia pic.twitter.com/rXPYeb64UD — Jornal O Dia (@jornalodia) March 21, 2022 Em um vídeo gravado pela reportagem do, é possível ver que a antiga fábrica de tecidos, São Pedro de Alcântara, que é um dos marcos da industrialização da cidade, estava jorrando lama para fora. Ela fica localizada nas margens do Rio Quintandinha, que transbordou mais uma vez.

A Defesa Civil informou que, neste domingo, foram registrados 490 milímetros de chuva em menos de 24 horas em Petrópolis. Em fevereiro, foram 260 milímetros em 24 horas.

Duas pessoas mortas foram encontradas no Morro da Oficina, no Alto da Serra, área mais afetada no temporal de 15 de fevereiro. Outras duas na Washington Luiz, onde uma pessoa foi resgatada com vida; a quinta morte foi registrada na Rua Pinto Ferreira, no bairro Valparaíso.

Equipes dos órgãos estão mobilizadas para atender as ocorrências. Também ocorreram salvamentos de pessoas ilhadas e atendimentos em deslizamentos na Rua 24 de Maio; na Rua Pedro José Stumpf Sobrinho, no Bingen; e na Rua Olga Castrioto, no bairro São Sebastião; todos sem vítimas.

"A corporação já mobilizou as unidades especializadas para apoiar as operações: Grupamento de Busca e Salvamento e 1° Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente", informou a Defesa Civil em nota.

Aulas suspensas

O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, anunciou, em uma live, que as aulas estão suspensas nas escolas do 1º distrito, tanto nas particulares, quanto nas municipais.

Vacinação e mobilidade

A Secretaria de Saúde de Petrópolis informou que a campanha de vacinação contra a covid-19 está suspensa nesta segunda-feira. Devido à chuva que atinge a cidade desde a tarde de domingo, a mobilidade está comprometida em diversos pontos do município, impossibilitando a abertura dos pontos de imunização.

Também estão suspensos nesta segunda todos os atendimentos e consultas no Centro de Saúde Coletiva, na Rua Santos Dumont, no Centro da cidade.

A prefeitura disse que a operação de todos os ônibus da Cidade Real, Petro Ita e Cascatinha está 100% parada em razão da interdição das vias por alagamentos, deslizamentos e queda de postes e árvores.

A empresa Cidade das Hortênsias está operando normalmente, com exceção da regiões da Ponte de Ferro, bairro Esperança e Floresta que estão com as vias obstruídas. A Turp está com 85% da frota circulando na ligação dos distritos da Posse, Itaipava e regiões de Nogueira e Corrêas para o Centro, mas os horários estão comprometidos porque alguns rodoviários não conseguiram chegar para trabalhar.

Abrigos

Em caso de emergência ligue 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros). Os moradores de áreas de risco devem se deslocar para locais seguros. A Defesa Civil tem 19 pontos de apoio estruturados nas localidades para acolher a população que precisar sair de suas casas. Veja onde se abrigar:



Alto da Serra – E. Comunidades Santo Antônio (R. Cel. Albino Siqueira, 197);

Ato da Serra – Paróquia Santo Antônio (R. Santo Antônio, 245)

24 de Maio – COMAC – E.M. Germano Valente (Rua Dr Sá Earp, 88 - Morin.);

Vila Felipe - E.M. Dr. Rubens de Castro Bomtempo (Rua Hermínio Schmidt, s/n);

Sargento Boening - E.M. Ana Mohammad (Estrada do Paraíso, Nº 701);

São Sebastião - E.M. Papa João Paulo (Rua São Sebastião, 625)

Siméria - E.M. Rosalina Nicolay (Est. Presidente Sodré, Nº 1026);

Independência - E.M. Alto Independência (Rua Leonor Maia, Nº 1670);

Dr. Thouzet - Escola Paroquial Bom Jesus (Rua Dr. Thouzet, Nº 820);

Quitandinha 1 / Amazonas - E.M. Stefan Zweig (Rua Sergipe, 49);

Quitandinha 2 / Ceará - E.M. Marcelo Alencar (Avenida Amaral Peixoto s/n);

Quitandinha 3 / Espírito Santo – E.M. Marcelo Alencar (Avenida Amaral Peixoto s/n);

Quitandinha 4 / Duques – E.M. Odette da Fonseca (Estr. Rio-Petrópolis, km 85);

Quitandinha 5 / Rio de Janeiro – C.E.I. Chiquinha Rolla (Rua Campos s/n);

Bingen - Salão Paroquial São Paulo Apóstolo (Rua João Xavier s/n);

Gentio - E.M. Dr. Paula Buarque (Est. de Teresópolis Km 2, s/n);

Vale do Cuiabá - Quadra do Boa Esperança (Est. Min. Salgado Filho s/n);

Floresta - E.M. Duque de Caxias (Travessa Luciano Camarota,78);

Caxambu – E. M. Senador Mario Martins (Rua Flávio Cavalcante, s/n).