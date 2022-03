Operação do Corpo de Bombeiros se concentra na região da Chácara Flora e no Morro da Oficina, em Petrópolis - Luis Alvarenga

Publicado 04/03/2022

Rio - O número de vítimas das chuvas de Petrópolis chegou, nesta quinta-feira, a 233. As equipes de busca encontraram uma pessoa na Chácara Flora no décimo sétimo dia de trabalho. Segundo a equipe científica da Polícia Civil, as vítimas são 138 mulheres, 95 homens e 44 pessoas com menos de 18 anos. Até o momento, há quatro desaparecidos.O Corpo de Bombeiros continua os trabalhos de busca de um desaparecido no Morro da Oficina e de três no Rio Quitandinha. Os abrigos temporários recebem 994 pessoas que tiveram as casas destruídas com o temporal que atingiu o município da Região Metropolitana do Rio. Nesses locais, as famílias recebem a ajuda da Prefeitura de Petrópolis. Ao deixar os abrigos, elas vão ter direito ao aluguel social com o valor de R$ 1 mil.Nesta quinta-feira, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) instaurou, nesta quinta-feira, um inquérito civil para apurar as responsabilidades relacionadas aos dois ônibus da empresa Petro Ita que caíram no Rio Quitandinha Entre as medidas iniciais, a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Petrópolis requisitou que a Secretaria de Defesa Civil informe se havia agentes do órgão próximos ao local do incidente, controlando o acesso de veículos à rua Washington Luís. Em relação à Viação Petro Ita, solicitou os protocolos da empresa no que se refere a situações de pânico e incêndio, além da indicação de quem eram os motoristas e cobradores dos ônibus.