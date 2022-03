Sede da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), no Centro de Niterói, na Região Metropolitana - Reprodução

Sede da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), no Centro de Niterói, na Região MetropolitanaReprodução

Publicado 04/03/2022 20:22

Rio - A Polícia Civil investiga o ataque a tiros que causou a morte de três pessoas e deixou uma ferida em um bar de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio . Uma das linhas de investigação dos agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) é de que o crime teria acontecido por causa de uma disputa entre milicianos da região. A informação é do RJ2.

Na noite desta quinta-feira, homens em um carro passaram atirando em direção a um bar na Rua Clara Borges de Souza, no bairro Novo Horizonte, em Manilha. De acordo com a Polícia Militar, um militar se apresentou no local da ocorrência informando que ele passava pela região no momento dos disparos. Ele disse que reagiu atirando contra os criminosos que estavam no veículo e teria machucado o tornozelo no momento em que buscou abrigo.