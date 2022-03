Carlos José roubou um estabelecimento comercial junto com um adolescente que estava de posse de uma arma de brinquedo em 2011 - Foto: Divulgação / Portal dos Procurados

Publicado 04/03/2022 18:29

Rio - A Polícia Militar prendeu, na noite desta quinta-feira, um homem foragido da Justiça por roubo majorado. Carlos José Izaias dos Santos, 31 anos, foi encontrado em Queimados, Baixada Fluminense. Em 2010, ele e um adolescente, com uma arma de brinquedo, roubaram uma loja em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio.

Com informações do Disque Denúncia, os agentes do 24º BPM (Queimados) conseguiram localizar Carlos José na Rua Paulo Machado, no bairro Nossa Senhora das Glórias. Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela Comarca de Queimados por roubo majorado.

A ocorrência foi registrada na 55ª DP (Queimados), onde foi feito o registro da prisão. Em seguida, ele foi levado para a 52ª DP (Nova Iguaçu) e permanece à disposição da Justiça.



Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).