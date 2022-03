O abandono da casa de espetáculos Canecão, em Botafogo - Agencia O Dia

Publicado 04/03/2022 17:33

Rio - A reitora da UFRJ, Denise Pires de Carvalho, e o vide-reitor, Carlos Frederico Rocha, firmaram um compromisso com o Rio de Janeiro de construir um novo Canecão. A antiga casa de shows em Botafogo, na Zona Sul, será reformada e, segundo os responsáveis pela universidade, passará a ter o maior palco do Rio, com capacidade para até 1.500 espectadores.



Segundo artigo assinado pela reitora e pelo vice-reitor, a reconstrução do equipamento cultural sediado no campus Praia Vermelha, da UFRJ, só foi possível após esforços da Prefeitura do Rio e da Câmara de Vereadores. O prefeito Eduardo Paes promulgou lei que possibilitava a construção no início deste ano e os parlamentares permitiram a legalização do terreno.

"Será o maior palco do Rio de Janeiro, apto a receber espetáculos de música popular, música clássica, ópera, musicais e teatro. O projeto propõe um espaço com as melhores técnicas acústicas disponíveis, segurança com padrões internacionais e instalações confortáveis. Temos o compromisso de realizar estudos de impacto ambiental e de vizinhança para que a nova casa não traga os problemas antes enfrentados pelo entorno", diz artigo compartilhado no site Conexão UFRJ.

Outra medida anunciada pela reitoria é a reforma do mural assinado por Ziraldo. A conhecida pintura que decora o Canecão deve ser restaurada e colocada em exposição em áreas públicas da cidade, não ficando restrito aos frequentadores da casa de espetáculos. "A ideia é protagonizar um espaço de interação com o público e com a cidade", pontuam no texto.

A reitoria também deixou claro que nenhuma verba da UFRJ será utilizada na reforma e manutenção do novo Canecão. Sendo assim a captação de recursos será toda feita através de parcerias com a iniciativa privada: "Estamos confiantes em que teremos o interesse e a colaboração de empresas e cidadãos fluminenses".

Segundo a reitoria, a administração do Canecão será feita por um sistema de gestão e governança pós-inauguração com a participação da iniciativa privada.

"A UFRJ convida a cidade, o poder público e a classe artística para uma reunião de esforços rumo à retomada científica, artística e cultural da nossa cidade e do Estado do Rio de Janeiro", finaliza o artigo.