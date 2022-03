Produtos encontrados com os criminosos - Governo do Estado / Divulgação

Produtos encontrados com os criminososGoverno do Estado / Divulgação

Publicado 04/03/2022 16:33 | Atualizado 04/03/2022 16:54

Rio - Policiais do Bangu Presente prenderam, na manhã desta sexta-feira (4), uma quadrilha de estelionatários na Rua Francisco Leal, naquele bairro na Zona Oeste. De acordo com os agentes, a equipe foi avisada por uma mulher que tinha acabado de ser roubada e os criminosos estavam dentro de um táxi próximo ao local do crime.

Imediatamente os policiais começaram as buscas e logo encontraram os bandidos. Ao realizarem a abordagem do veículo, os agentes encontraram três homens e descobriram que eles formavam uma quadrilha de estelionatários, com diversos cartões de créditos roubados, celulares, chaves de carro e máquina de cartão.

Eles foram conduzidos para a 35ª DP (Campo Grande), onde foram presos. Os suspeitos não tiveram o nome divulgado e vão responder por estelionato.