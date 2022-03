71ª Edição do Mapa de Risco Covid-19 do Governo do Estado do Rio - Divulgação

71ª Edição do Mapa de Risco Covid-19 do Governo do Estado do RioDivulgação

Publicado 04/03/2022 20:27 | Atualizado 04/03/2022 20:30

Rio - O Estado do Rio permaneceu pela quarta semana consecutiva em bandeira amarela de baixo risco para a covid-19. A informação foi divulgada, nesta sexta-feira, na 71ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, que avalia os indicadores da doença no território fluminense. A região Metropolitana II, que inclui cidades como Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, teve melhora e passou a ser a única em bandeira verde (risco muito baixo).

De acordo com o levantamento, o mapa considera os dados epidemiológicos das últimas duas semanas, entre os dias 6 e 12 de fevereiro e 20 e 26 de fevereiro. Além da Metropolitana 1, a região Noroeste também teve melhora no cenário e saiu da bandeira vermelha de risco alto para a laranja, que representa risco moderado.

As regiões Médio Paraíba, Serrana, Norte, Metropolitana I, Baixada Litorânea e Baía da Ilha Grande permanecem em bandeira amarela (risco baixo). A Região Centro-Sul continua classificada em bandeira laranja (risco moderado).

"Pela quarta semana consecutiva, o Mapa de Risco da Covid-19 traz o estado em bandeira amarela, que representa baixo risco para Covid-19. Isso nos mostra uma queda sustentada dos indicadores e a consolidação do cenário epidemiológico. Além disso, alcançamos uma elevada cobertura vacinal, com mais de 30 milhões de doses aplicadas em todo o estado", explicou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

A média móvel de pedidos de leitos para os últimos sete dias foi de sete para UTI e sete para enfermaria. Isso revela uma queda de 37% em relação a 14 dias. Outro indicador em queda foi o de positividades de testes. No período de 23 de fevereiro a 01 de março, a positividade dos exames de RT-PCR foi de 10,5% em todo o estado. Nesta quinta-feira (04.03), a taxa de ocupação de leitos para Covid-19 estava em 41,2% para UTI e 23,6% para enfermaria.