Bebidas alcoólicas seriam fornecidas em uma festa organizada pelos criminososReprodução

Publicado 04/03/2022 18:50 | Atualizado 04/03/2022 18:53

Rio - Criminosos roubaram um caminhão que carregava bebidas alcoólicas na Rua Amaro Hamati, em Inhaúma, Zona Norte do Rio, e fizeram o motorista refém, na tarde desta sexta-feira (4). A vítima foi abordada por homens fortemente armados e divididos em duas motocicletas. Um deles entrou no veículo e acompanhou o refém durante todo o trajeto até a comunidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão.

Parte da carga, mais de 10 mil caixas, foi levado ao interior da favela, onde ocorreria uma festa organizada por traficantes. Após a ação, os criminosos pediram ao motorista que levasse o veículo para a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Alemão.

Em seguida, equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) realizaram uma ação no local. Não houve feridos e grande parte do material foi recuperado, mas ainda não há informações sobre a quantidade de bebida levada pelos bandidos. Ninguém foi preso. A vítima e o caminhão foram conduzidos por equipes da UPP para a 22ª DP (Penha), onde o caso foi registrado.

Após o registro, as investigações foram transferidas para a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC). Além disso, a empresa responsável pelo transporte já foi acionada para a retirada do material.

Vídeos mostram a carga recuperada pela polícia e a equipe da CPP atuando na região.

CONFIRA:

Your browser does not support the video tag.