Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes - FabioCosta

Praia da Macumba, no Recreio dos BandeirantesFabioCosta

Publicado 04/03/2022 21:00 | Atualizado 04/03/2022 21:30

Rio - O Corpo de Bombeiros irá retomar, neste sábado (5), as buscas pelo pescador Anderson da Silva, de 34 anos, que desapareceu no mar da Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, no último sábado (26), após ser atingido por um onda enquanto pescava em cima de uma pedra. Ele está sendo procurado desde domingo (27) por equipes da Barra da Tijuca e de Copacabana.

Os bombeiros informaram ao DIA que as buscas se encerraram às 18h desta sexta-feira, mas que retornarão logo pela manhã deste sábado.

Praia do Recreio dos Bandeirantes na noite de terça-feira (1) quando acabou se afogando e desaparecendo no mar. O quartel da Barra da Tijuca também foi acionado e começou as buscas no mesmo dia. Ainda hoje a corporação encontrou o corpo de William Mattozo, de 32 anos . De acordo com o Corpo de Bombeiros, William nadava nana noite de terça-feira (1) quando acabou se afogando e desaparecendo no mar. O quartel da Barra da Tijuca também foi acionado e começou as buscas no mesmo dia.

Hoje pela tarde, portanto, o corpo de William foi localizado há 10 km de distância de onde havia desaparecido.

Nas redes sociais, parentes e amigos lamentaram a partida repentina do rapaz. "Hoje se deu o fim da nossa agonia e inicia se a nossa saudade. Primo, vá em paz e descanse. A vida realmente é um sopro... É difícil de acreditar, é difícil de entender e aceitar, mas não tem como voltar atrás", escreveu a prima do rapaz.