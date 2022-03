Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 04/03/2022 19:07 | Atualizado 04/03/2022 20:32

Rio - Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas, na noite desta sexta-feira (4), após uma ocorrência com disparos no Morro da Babilônia, no Leme, Zona Sul do Rio. Eles foram levados ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul da cidade. As identidades das vítimas não foram divulgadas. Ainda não há informação sobre a dinâmica do caso.

De acordo com a Polícia Militar, militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Chapéu Mangueira/Babilônia foram até a ocorrência após ouvirem tiros na Rua Dr. João Guerra, onde encontraram três homens feridos. Eles foram levados ao Miguel Couto, mas um deles não resistiu aos ferimentos.

No local, os agentes apreenderam 1.818 pinos de cocaína, um radiotransmissor, munições e um carregador alongado calibre .380. A ocorrência foi encaminhada para a 12ª DP (Copacabana).