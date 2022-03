William Mattozo, de 32 anos, deixou duas filhas - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 04/03/2022 15:08 | Atualizado 04/03/2022 18:56

Rio - O corpo de William Mattozo, de 32 anos, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (04) pelo Corpo de Bombeiros na praia de Grumari, na Barra de Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio e reconhecido por familiares. Parentes e amigos lamentaram a morte de William nas redes sociais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, William nadava na praia do Recreio dos Bandeirantes na noite de terça-feira quando acabou se afogando e desaparecendo no mar. O quartel da Barra da Tijuca foi acionado e começou as buscas no mesmo dia.

As buscas seguiram por quatro dias até o corpo ser encontrado há 10 km de distância de onde havia desaparecido. William deixou duas filhas.

Nas redes sociais, parentes e amigos lamentaram a partida repentina do rapaz. "Hoje se deu o fim da nossa agonia e inicia se a nossa saudade. Primo, vá em paz e descanse. A vida realmente é um sopro... É difícil de acreditar, é difícil de entender e aceitar, mas não tem como voltar atrás. Não tem como trazer você de volta. Que Deus nos de muita força para que juntos possamos apoiar seu irmão. Que Deus conforte nossos corações e te coloque em um bom lugar. Descanse em paz", escreveu a prima de Willian, em suas redes sociais.

"Obrigado pelos anos que esteve entre nós. Em meio a essa dor e tristeza enorme, peço a Deus que conforte amigos e familiares", lamentou um amigo do rapaz.

"Mas um brother que se vai e deixa a tristeza aqui entre os amigos. Que Deus conforte o coração dos familiares. Que Deus cuide de você aí em cima meu mano", revelou outro amigo.

Ainda não há informações sobre a data e local de enterro de William.

Bombeiros seguem na busca por segundo desaparecido

O Corpo de Bombeiros retomou nesta sexta-feira (04) as buscas por Anderson da Silva, de 34, que desapareceu no último sábado após ser levado por um onda enquanto pescava na Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Às 18h as buscas pararam porque começou a anoitecer. Mergulhadores retornarão ao local neste sábado (5).