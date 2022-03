Igor Barros, cabo da PM morto - Divulgação/Polícia Militar

Igor Barros, cabo da PM mortoDivulgação/Polícia Militar

Publicado 04/03/2022 16:29

Rio - O cabo da Polícia Militar, Igor Lima Barros, 36, morto baleado durante operação no Parque das Missões, em Duque de Caxias, foi enterrado na tarde desta sexta-feira, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. Parentes e amigos do PM participaram da despedida.

Igor foi morto nesta quinta-feira (3), durante ação do 15º BPM (Duque de Caxias) na favela do Parque das Missões. Ele foi atingido quando a equipe que ele integrava foi atacada a tiros. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Doutor Moacyr do Carmo, também em Caxias, mas não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre outros feridos, prisões ou apreensões na operação.

O objetivo da operação na região que é dominada pela facção Comando Vermelho (CV) era coibir roubo de cargas e veículos. Em nota, a PM lamentou a morte do cabo e disse que ele ingressou na corporação em 2010.

Um cartaz do Portal dos Procurados divulgado pede informações que ajudem na identificação dos responsáveis pelo disparo que matou o cabo da PM. As denúncias devem ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).