O caso está sendo investigado pela delegacia da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG)Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 04/03/2022 13:52

Rio - Testemunhas disseram que o ataque a tiros que deixou três pessoas mortas e um ferido , em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, na noite desta quinta-feira, começou quando homens em um carro passaram atirando em direção a um bar da região. O crime aconteceu na Rua Clara Borges de Souza, no bairro Novo Horizonte, em Manilha.

De acordo com a PM, um militar se apresentou no local da ocorrência informando que ele passava pela região no momento dos disparos. Ele disse que reagiu atirando contra os criminosos que estavam no veículo e teria machucado o tornozelo no momento em que buscou abrigo.

Na ação, o PM Fábio Souza de Lima, de 43 anos, foi encontrado ferido no local com um tiro na cabeça. O militar, que estava de folga, foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), onde passou por uma cirurgia que durou cerca de 4 horas durante a madrugada desta sexta-feira, e está em estado grave . Próximo ao local onde o policial ferido estava, a equipe encontrou um homem já sem vida.

Uma outra equipe policial localizou um veículo parado com um homem baleado em seu interior, sendo socorrido ao Hospital Municipal Desembargador Leal Lima Júnior (HDLJ), mas não resistiu aos ferimentos.

Os policiais apreenderam quatro pistolas, carregadores de pistola e fuzil, uma granada, um cinto tático e munições no interior do carro. Mais tarde, os militares foram à UPA de Manilha para verificar a entrada de um homem baleado. Ele foi transferido para o HEAT, mas também não resistiu.

Dois dos mortos foram identificados: Maycon Fernandes, que tinha uma passagem pela polícia, mas não informaram qual crime é atribuído a ele; e Valdeci Oliveira, que não possuía anotações criminais.



O caso está sendo investigado pela delegacia da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG). A perícia foi feita no local e os agentes realizam diligências para apurar os fatos. As investigações estão em andamento.